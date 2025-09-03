Tallon Griekspoor zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De beste Nederlandse tennisser van dit moment sneuvelde op Wimbledon al in de eerste ronde en ook op de US Open duurde zijn avontuur slechts één partij. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As laten hun licht schijnen op de situatie van Griekspoor, die na zijn nederlaag in New York ook een zorgwekkende uitspraak deed.

Van As legt in de podcast de stelling 'de mentale toestand van Griekspoor baart zorgen' voor aan haar oud-ploeggenote nadat de tennisser in New York in de eerste ronde verloor van Adrian Mannarino. Hoog is het daar wel mee eens, maar vindt dat het vooral in zijn omgeving zo moet zijn. "Daar zit een heel team achter en ik neem aan dat het goed gemonitord wordt, maar tennis is natuurlijk superzwaar. Je voelt het hele jaar druk dat je alle toernooien moet spelen en je verliest veel wedstrijden, want de top in de tenniswereld is zo groot met zo veel goede tegenstanders."

Griekspoor won in zijn loopbaan drie titels op de ATP Tour en dat betekent dat hij in al zijn andere deelnames aan een toernooi verloor. "Daar moet je ook maar mee om zien te gaan. De druk van altijd maar fit zijn en alles in je eentje doen, die druk is gigantisch. Dus dat hij mentaal er niet lekker in zit, dat kan ik me goed voorstellen. Ik vond het wel heel erg verslagen na de eerste ronde. Met lood in zijn schoenen stond hij dat interview te geven.", vertelt Hoog.

Openhartig interview van Griekspoor

Griekspoor was openhartig in het interview na de wedstrijd, want hij erkende onder meer dat hij met weinig vertrouwen en plezier op de baan stond. "Hij was wel heel eerlijk", constateert Van As. "Dat zag je ook wel in die wedstrijd. Gekke punten die hij niet afmaakte. Geen plezier, veel op zichzelf zeiken", reageert Hoog.

"Hoe kom je daaruit als tennisser", vraagt Van As zich af, die ook opmerkt dat een tennisser dat in zijn eentje moet uitzoeken. Hoog heeft wel een idee: "Ik denk dat hij gewoon even rust moet nemen, even een pas op de plaats maken en met iemand praten. Vooral naar je lichaam en je brein luisteren. Of we ons zorgen moeten maken is moeilijk, want je kunt niet in iemands hoofd kijken. Het kan ook zijn dat als hij een paar weken rust neemt dat hij er weer staat. Als dat niet zo is dan moet zijn team daar wat aan doen."

