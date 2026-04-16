Botic van de Zandschulp heeft zijn topvorm op het gravel geen vervolg kunnen geven. Tegen de Argentijnse wereldtopper Francisco Cerundolo leidde de Nederlandse tennisser een kansloze nederlaag: 3-6, 0-6. En dat terwijl hij juist net weer in goede vorm was.

Het tennisjaar van Botic van de Zandschulp begon nog voortvarend. Op de eerste Grand Slam, de Australian Open, won hij nog twee rondes, waarna hij pas werd uitgeschakeld in een zeer vermakelijk duel met Novak Djokovic. Daarna ging het een stuk minder met de tennisser uit Wageningen. Totdat het gravelseizoen begon.

Topvorm

Op gravel verging het de 30-jarige Van de Zandschulp juist erg goed. In Boekarest behaalde hij zelfs de halve finale, waardoor hij met veel vertrouwen was afgereisd naar München. Daar won de toptennisser ook zijn eerste wedstrijd, waarmee zijn terugkeer in de top 50 eindelijk weer bereikt werd. Maar donderdag wachtte hem een zeer lastige tegenstander.

Zeer moeizaam duel

In de tweede ronde wachtte op Van de Zandschulp namelijk de Argentijnse tennistopper Francisco Cerundolo. En tegen de nummer 19 van de wereldranglijst was er geen beginnen aan voor de Nederlander. In de eerste set ging het nog enigszins gelijk op. Maar na drie keer te zijn gebroken werd het uiteindelijk een 6-3 setwinst voor de Argentijn. Dan moest het maar in de tweede set gebeuren voor de Veenendaler.

Maar in set twee lukte werkelijk waar helemaal niks bij de Nederlander, die zichtbaar gefrustreerd raakte. Van de Zandschulp maakte veel slordige fouten en pakte bovendien slechts zeven punten in de gehele set. Het resultaat was een totale afdroging. Cerundolo bleef stoïcijns doorgaan en trok set twee glansrijk naar zich toe met 6-0, en won ook de wedstrijd. Daarmee is het voor Van de Zandschulp nu over in München. Hij blijft steken op de 49ste plaats op de ATP-ranking.

Roland Garros

Maar Van de Zandschulp kan desalniettemin met veel vertrouwen toewerken naar de volgende Grand Slam, Roland Garros. Op het magische gravel in Parijs wordt vanaf halverwege mei gestreden om de titel. Met de voorbereiding die hij heeft gehad, zit het dus wel goed. Dat kan overigens niet gezegd worden over landgenoot Tallon Griekspoor, die al weken uit vorm is. De Nederlandse hoop in Frankrijk zal dus vooral op Van de Zandschulp gevestigd zijn.