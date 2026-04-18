Het bekende masterstoernooi van Madrid heeft een mokerslag moeten verwerken. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic hebben zich allebei af moeten melden voor het tennistoernooi. De hoop ligt nu bij Jannik Sinner, al is het van hem ook absoluut niet zeker dat hij het toernooi speelt.

Djokovic was de eerste die zich af moest melden voor Madrid. De nummer 4 van de wereldranglijst kampt al enige tijd met een schouderblessure. "Madrid, helaas ben ik niet in staat om te spelen op het Madrid Open dit jaar. Ik ga door met mijn revalidatie om snel terug te keren", meldde de 38-jarige Serviër via social media.

Djokovic speelde medio maart zijn laatste wedstrijd op het masterstoernooi van Indian Wells, waar hij in de vierde ronde werd uitgeschakeld door de Brit Jack Draper. De 24-voudig grandslamwinnaar miste daarna de toernooien van Miami en Monte Carlo. Djokovic won het toernooi in Madrid drie keer, in 2011, 2016 en 2019.

Carlos Alcaraz

Ook Alcaraz heeft zich door zijn polsblessure af moeten melden in Madrid en daar baalt hij verschrikkelijk van. "Madrid voelt als thuis en een van de meest bijzondere toernooien op de kalender voor mij. Daarom doet het me zo'n pijn om hier voor het tweede jaar op rij niet te kunnen spelen. Het doet me vooral pijn om niet voor mijn mensen te kunnen spelen op een toernooi dat zo bijzonder is. Bedankt voor de liefde en ik hoop iedereen snel te zien", vertelde Alcaraz via zijn Instagram.

Jannik Sinner

De hoop van de toernooileiding van ATP Madrid rust nu op de schouders van Sinner. Als de Italiaan ook niet meedoet, dan zijn drie van de vier beste spelers ter wereld afwezig in de Spaanse hoofdstad. Sinner heeft met Parijs, Indian Wells, de Miami Open en de Rolex Monte Carlo Masters nu drie masterstoernooien achter elkaar gewonnen. De kans bestaat dat de Italiaan rust wil nemen, aangezien hij zijn deelname in Madrid nog altijd moet bevestigen of uitsluiten.

Op 6 mei speelt Sinner zijn thuistoernooi in Rome en daar zal hij op zijn allerbest willen zijn. Zijn nummer één ranking komt ook niet in gevaar als hij niet meedoet in Madrid, aangezien Alcaraz er dus ook niet bij is en Sinner geen punten te verdedigen heeft in de Spaanse hoofdstad. De Italiaan deed vorig jaar niet mee vanwege zijn dopingschorsing.