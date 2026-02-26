Alexander Zverev is in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Mexicaanse Acapulco uitgeschakeld. Ondanks een waarschuwing van de Duitse autoriteiten reisde hij toch af naar de 'gewelddadige regio'.

De 28-jarige Duitser verloor in de tweede ronde van de Serviër Miomir Kecmanovic, die voor het eerst in zijn carrière won van een speler uit de top 5 van de wereld: 3-6 7-6 (3) 6-7 (4). Zverev staat vierde op de wereldranglijst, Kecmanovic is de mondiale nummer 84.

Zverev kwam in Acapulco voor het eerst weer in actie sinds zijn verloren halve finale op de Australian Open tegen Carlos Alcaraz van een maand geleden. Vorig jaar werd de Duitser in Mexico ook al snel uitgeschakeld.

Waarschuwing

Het toernooi in de Mexicaanse plaats aan de westkust gaat door, ondanks de geweldsgolf in het land. De organisator had eerder laten weten in "constante communicatie" te staan met de autoriteiten.

Het Duitse overheid gaf een waarschuwing voor het gebied. Er werden al 74 mensen gedood vanwege de geweldsgolf in Mexico. Toch besloot Zverev om deel te nemen aan het toernooi. Hij zal het land nog niet meteen verlaten. De tennisser komt vrijdag namelijk nog in actie in het dubbelspel.

Australian Open

Zverev had tijd nodig om te herstellen na de Australian Open. "Het was de zwaarste wedstrijd uit mijn carrière. Uiteindelijk heb ik me er met mijn laatste restje kracht doorheen gevochten. Ik was helemaal op", zei hij over de halve finale tegen Alcaraz in Melbourne.

Het viel ook de journalisten op hoe uitgeput Zverev was. "Hij was helemaal opgebrand. Ik liep met hem mee naar de lift die anderen terugbrengt naar de kleedkamer, daar viel hij bijna in. Hij stond in de hoek toen het ineens helemaal omsloeg, hij stortte volledig in. Je kon zien dat hij helemaal uitgeput was."