Alejandro Davidovich Fokina heeft zich met veel pijn en moeite naar de derde ronde van de Australian Open geslagen. De als veertiende geplaatste Spanjaard nam het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka. Het werd een marathonpartij, waarin Davidovich Fokina ook nog eens clashte met vier dronken fans.

Het was genieten geblazen voor het aanwezige publiek in de Kia Arena in Melbourne. Davidovich Fokina en Opelka maakten er een ware thriller van. Na drie sets had de Spanjaard een voorsprong van 2-1 te pakken toen hij explodeerde. Het zorgde voor kolderieke beelden.

'Vier onwetende dronkaards'

In de vierde set stond Opelka met 2-1 in games voor toen de bom definitief barstte bij Davidovich Fokina. Toen was hij al enkele keren mopperend over de baseline gelopen. De Spanjaard liep naar een groepje supporters en sprak hen toe. Op dat moment veerde de umpire op uit zijn stoel en dirigeerde hij Davidovich Fokina terug naar zijn plek. Vervolgens sprak hij de fans toe.

Beelden via Eurosport / HBO Max

Uiteindelijk kwam Davidovich Fokina het incident te boven. Opelka won nog wel de vierde set, maar de Spanjaard trok de partij over de streep. "Dit kan hier gebeuren, maar ook ergens anders in de wereld", relativeerde hij na afloop. "Er waren vier onwetende dronkaards waar ik niets aan kan veranderen. Meer is het niet."

In de derde ronde mag Davidovich Fokina het opnemen tegen de als negentiende geplaatste Amerikaan Tommy Paul.

Eerdere incidenten op Australian Open

Het is vooralsnog niet saai op de Australian Open. Buiten al het tennisgeweld om gebeurt er het nodige op de baan. Fans zorgden voor rumoer bij wedstrijden van Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, en Jaume Munar. Ook was er Naomi Osaka die in een betoverende outfit de show stal. Daarnaast waren er ook vervelende momenten met ballenjongens- en meisjes.

