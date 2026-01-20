Naomi Osaka weet hoe ze een intrede moet maken. De Japans-Amerikaanse tennisster verschijnt vaak met opzienbarende outfits op de tennisbaan. Dat was bij haar entree op de Australian Open niet anders. Osaka zorgde er daarmee voor dat een tennislegende amper uit zijn woorden kwam.

Naomi Osaka maakte indruk op de Australian Open met haar spraakmakende outfit toen ze de baan opkwam voor haar wedstrijd tegen Antonia Ruzic. De viervoudig grandslamwinnares veroverde de harten van het publiek en de commentatoren, onder wie de Amerikaan Tim Henman.

Osaka droeg een oceaanblauwe tie-dye trainingsjas en een witte wijde broek toen ze de tunnel uitliep. Ook had ze een witte hoed met brede rand op, die haar gezicht grotendeels bedekte. Een paraplu maakte de look helemaal compleet.

Tim Henman sprakeloos

"Ik denk dat we dit moment echt even in ons op moeten nemen. Het is een vibe", reageerde TNT Sports-commentator Laura Robson vol enthousiasme. "Ik kan niet wachten tot het publiek haar in deze outfit ziet, want het is fenomenaal. Ik denk dat Ruzic vindt dat ze een beetje ondergekleed is! We hebben net haar trainingsjasje gezien, maar dit is fenomenaal. Wauw, ik vind het geweldig, dit is een moment. Ik vraag me af wie haar tennistas heeft."

Beelden via Eurosport / HBO Max

Henman, de voormalig nummer 4 van de wereld, wist niet wat hij moest zeggen toen hem naar zijn mening werd gevraagd. "Nee, nee, dit is aan jullie twee... Ik ben niet gekwalificeerd. Wauw", stamelde hij. "Is dat alles wat je te zeggen hebt", vroeg oud-tennisster Anne Keothavong. Henman antwoordde: "Ja. Kom op Laura! Ik ben sprakeloos."

Robson ging nog een stapje verder: "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit is de ultieme entree, toch?" Osaka's gedurfde look werd samengesteld door modeontwerper Robert Wun, die eerder werkte aan kledingstukken gedragen door onder anderen artiesten Beyoncé, Cardi B en Ariana Grande.

Overwinning

Osaka kreeg vleugels door haar outfit. De eerste set won ze eenvoudig met 6-3. Daarna haperde de motor wat en ging de set met exact dezelfde cijfers naar haar Kroatische tegenstander. De laatste set pakte Osaka met 6-4. In de tweede ronde treft de tweevoudig Australian Open-winnares Sorana Cirstea uit Roemenië.

