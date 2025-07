Botic van de Zandschulp heeft donderdag met 2-1 in sets verloren van Camilo Ugo Carabelli. De Nederlandse toptennisser hoopte de resultaten van Jesper de Jong en Tallon Griekspoor te evenaren in Zweden, maar dat is niet gelukt.

Van de Zandschulp liet zich in de eerste set niet uit het veld slaan door de nummer 59 van de wereld. De Nederlander sleepte er zelfs een tiebreak uit bij een 6-6 stand. Daarin moest de nummer 100 van dit moment wel het hoofd buigen voor de Argentijn: het werd liefst 7-3 en zodoende 1-0 in sets.

In de tweede set leek Ugo Carabelli over de langere adem te beschikken, maar de Nederlander sloeg zich op het laatste moment terug: 7-5. De Argentijn won de laatste set uiteindelijk overtuigend (6-3), waardoor hij de overwinning naar zich toe sleepte. Het prijzengeld van Van de Zandschulp blijft daarom steken op 'slechts' 10.000 euro. De Jong en Griekspoor zijn al zeker van 18.000 euro, een plek in de halve finale levert ruim 31.000 euro op.

Andere Nederlanders in Zweden

Van de Zandschulp streed tegen Ugo Carabelli om een plek in kwartfinale. De Jong en Griekspoor hadden zich woensdag al geplaatst voor die ronde. De Jong deed dat door Vit Kopriva te verslaan, Griekspoor won van Andrea Pellegrino. De overgebleven Nederlanders nemen het in de kwartfinale tegen elkaar op, waardoor we dus één landgenoot terugzien in de halve finale. Het onderonsje staat vrijdag op het programma.

Vooral voor De Jong zou het behalve van de halve finale een enorme stunt zijn. Griekspoor is namelijk de nummer 29 van de wereld en won vlak voor Wimbledon al het ATP-toernooi van Mallorca. De 25-jarige De Jong staat 106e op de mondiale ranglijst.

Pech voor US Open

De Jong, de huidige nummer 106 van de wereld, is de afgelopen weken zo ver teruggevallen op de wereldranglijst dat hij niet rechtstreeks wordt toegelaten tot de US Open. Daarvoor ligt de grens bij de mannen op de 101e plaats. Griekspoor en Van de Zandschulp zijn wel meteen toegelaten tot het hoofdtoernooi.