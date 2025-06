Alexander Zverev zien we terug in de halve finales van het grastoernooi in Halle. De Duitser won in eigen land met 6-4 7-6 (6) van de Italiaan Flavio Cobolli, de nummer 24 van de wereld. In de eerste set was er een opmerkelijk moment, waarin Zverev de tennisregels brak.

In het eerste bedrijf verliet Zverev in de tweede game een paar minuten de baan. Naderhand bleek dat hij met maagklachten kampte.

"Voor de wedstrijd was alles prima", legde hij uit. "Toen voelde ik me plotseling niet lekker, liep van het veld en moest overgeven. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Daarna denk ik dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld."

Regels

Het is niet toegestaan om midden in een game de baan te verlaten. Toiletbezoek mag alleen tussen twee sets in. Heeft een speler toch grote aandrang, dan zal die eerst moeten overleggen met de umpire. Bij overtredingen kan een time violation of code violation worden uitgedeeld.

Zverev treft in de halve finale de Rus Daniil Medvedev. De mondiale nummer 11 versloeg eerder op vrijdag de Amerikaan Alex Michelsen met 6-4 6-3. De Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, werd donderdag al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kazach Alexander Boeblik.

Incidenten rondom 'Sascha' Zverev

Er gebeurt de laatste tijd van alles in wedstrijden van Zverev. Bij de wedstrijd van de toptennissers Alexander Zverev en Marcos Giron viel eerder in de week ineens een deel van de boarding meters naar beneden, met een gewonde fan tot gevolg.

In de officiële verklaring van het Duitse tennistoernooi staat dat een toeschouwer 'ongelofelijk veel geluk bij een ongeluk' had. "Een reclamebord raakte los van de bovenste ring en viel op een 62-jarige vrouw uit Halle, die op de ring er onder zat. Gelukkig liep ze geen ernstige verwondingen op en, nadat ze van de schrik was bekomen, kon ze zelfstandig het stadion verlaten met ijs om haar nek die Alexander Zverev haar had gegeven."

Bliksem

En eind mei werd het vliegtuig waarin Zverev zat, op weg naar Parijs voor Roland Garros, getroffen door bliksem.

"Het leek best grappig, want er was maar een klein geluidje, geen echte trillingen of zoiets. Dat was de eerste keer dat ik midden in de lucht door de bliksem werd getroffen. We moesten noodgedwongen terugkeren naar Hamburg", sprak Zverev bij aankomst in Parijs tegenover de aanwezige media.