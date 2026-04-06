Carlos Alcaraz kan zijn geluk niet op nu de focus zich binnen het tennis verlegt van het hardcourt naar de gravelbaan. De Spanjaard is immers altijd goed op die ondergrond en hoopt dat ook te laten zien met zijn resultaten. In Monaco moet dat ook wel, want bij een snel verlies dreigt hij zomaar iets kwijt te kunnen raken.

Voor Carlos Alcaraz is de beste tijd van het tennisjaar weer aangebroken: de start van het gravelseizoen. Daar kijkt de Spaanse nummer één van de wereld dan ook reikhalzend naar uit. "Het is tijd om de sokken weer vies te maken", zei de Spaanse tennistopper in aanloop naar de masters van Monte Carlo, waar hij deze week zijn gravelseizoen begint.

'De beste periode'

"Ik mis gravel al zodra Roland Garros is afgelopen. De beste periode van het jaar breekt nu aan voor mij", aldus de 22-jarige Alcaraz, die vorig jaar de masters in Monte Carlo en Rome won, alvorens zijn titel op Roland Garros te prolongeren. Net als zijn illustere voorganger uit Spanje, Rafael Nadal, is ook voor de jonge Spanjaard gravel zijn allerbeste ondergrond.

Alcaraz noemde zijn winst in Monte Carlo vorig jaar een keerpunt in zijn seizoen. "Na het gevoel dat ik daar kreeg, ben ik alleen maar beter geworden", aldus de Spanjaard, die in januari de Australian Open won en daarmee zijn aantal grandslamtitels alweer op zeven bracht.

'Fysiek en mentaal zwaar'

De statistieken wijzen ook uit dat Alcaraz goed uit de voeten kan op gravel. Hij heeft 84,4 procent van zijn partijen op deze ondergrond gewonnen. "Ik plan na Monte Carlo de toernooien in Barcelona, Madrid en Rome voor Roland Garros. Dat is fysiek en mentaal wel zwaar", besluit de tennisser uit Murcia.

Positie op wereldranglijst in gevaar

Eerder besefte Alcaraz al dat hij wel succes moet hebben bij het toernooi van Monte Carlo. Als hij verliest dreigt immers het kwijtraken van zijn eerste positie op de wereldranglijst aan zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner. Daar is hij echter niet al te veel mee bezig. "Ik denk niet aan het verdedigen van de titel. Het gaat erom hoe ik me voel, en op dit moment probeer ik gewoon een goede vorm en goede energie op de baan te bereiken.