Aan de top van de tenniswereld staan betekent 24 uur per dag onder een vergrootglas liggen. Carlos Alcaraz voelt die druk op dit moment meer dan ooit, en daar is de Spanjaard allesbehalve blij mee.

Vlak voor de start van het Masters-toernooi in Monte Carlo heeft de nummer één van de wereld openhartig gesproken over de enorme druk die hij voelt. Vooral hoe moeilijk het is om gefocust te blijven als camera's je zelfs in de meest privé-momenten in de kleedkamer volgen.

"Voor de fans is het geweldig. Ze zien graag wat er achter de schermen gebeurt, wat we doen en hoe de ruimtes binnen het toernooi eruitzien", zo stak de Spanjaard af tegenover Punto de Break.

Minder leuk voor spelers

Maar volgens Alcaraz zijn die camera's voor de spelers een stuk minder leuk. "We hebben geen plek meer om te ontspannen. We denken constant dat de camera's er zijn en dat de hele wereld meekijkt. Dat de camera's zo dichtbij zijn dat ze zelfs kunnen zien wat we op onze telefoons bekijken, vind ik overdreven. We hebben sowieso al niet veel privacy op toernooien, en dit is te veel. We zouden ruimtes moeten hebben waar we alleen kunnen zijn, zonder gefilmd te worden."

Dankbaar

De Spaanse toptennisser benadrukte daarbij wel hoe dankbaar hij is voor de fans die naar de tribunes komen. "Ik voel me overal waar ik kom enorm geliefd en daar ben ik heel dankbaar voor. De mensen die me op televisie zien, degenen die reizen om mijn wedstrijden, mijn trainingen, of mij überhaupt te zien – dat is voor mij ongelooflijk. Ik weet dat ik soms niet veel tijd heb om me aan hen te wijden, dus ik probeer dat te doen wanneer ik maar kan. Het minste wat ik kan doen, is tijd voor ze vrijmaken: handtekeningen zetten, foto's maken. Ik zou de hele dag met ze kunnen doorbrengen, want dat verdienen ze."

Monte Carlo

Alcaraz verdedigt zijn titel in Monte Carlo. De inzet is des te groter, want hij zou zijn eerste plaats op de ATP-ranglijst kunnen verliezen als hij zijn resultaat van vorig jaar niet herhaalt. Dat is echter niet iets waar de Spanjaard aan denkt. "Ik denk niet aan het verdedigen van de titel. Het gaat erom hoe ik me voel, en op dit moment probeer ik gewoon een goede vorm en goede energie op de baan te bereiken", zo besloot Alcaraz.