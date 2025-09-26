Carlos Alcaraz is enorm geschrokken na zijn partij van donderdag tegen de Argentijn Sebastian Baez in Tokio. De Spaanse topspeler raakte geblesseerd en moest minutenlang behandeld worden en er werd gevreesd voor een zware blessure.

In de eerste set van zijn partij tegen Baez moest de wedstrijd kort gestaakt worden op aanvraag van Alcaraz. De reden: de Spanjaard voelde een pijn in zijn enkel. Alcaraz moest minutenlang behandeld worden en zijn hele enkel werd ingepakt. De winnaar van de US Open speelde verder en uiteindelijk stak hij zijn duim op naar zijn coaches, waarmee hij het uitspelen van de wedstrijd bevestigde. Dat lukte en Alcaraz zette Baez alsnog met 2-0 in sets aan de kant, waardoor de topspeler doorgaat in Tokio.

'Ik was echt bang'

Na de wedstrijd vertelt Alcaraz dat hij door angstige momenten is gegaan toen hij geblesseerd raakte. "Ik was echt bang, daar ga ik niet over liegen. Toen ik mijn enkel dubbel klapte, heb ik mij eerlijk gezegd echt zorgen gemaakt. Dat voelde niet goed aan het begin. Ik ben wel blij dat ik heb door kunnen spelen. Dat ik goed tennis heb laten zien en dat ik die wedstrijd zo kon afmaken. Dat voelde erg goed."

Voor Alcaraz staat vandaag nog in het teken van zo goed mogelijk terugkomen. "Vandaag ga ik proberen om nog verder te herstellen en te doen wat nodig is om zo klaar mogelijk te zijn voor de volgende ronde. Mijn niveau is goed genoeg voor de volgende ronde, maar door die blessure voelde het niet goed en ik voelde de pech", aldus een voorzichtige Alcaraz. De Spaanse toptennisser neemt het in de volgende ronde van het ATP-toernooi in Tokio op tegen de Belgische Zizou Bergs. Hij versloeg donderdag de Chileen Alejandro Tabilo.