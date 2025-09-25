Het debuut van Carlos Alcaraz op het ATP-toernooi van Tokio had één groot feest moeten worden, maar dreigde al snel uit te monden in een groot drama. De Spaanse toptennisser ging voor de ogen van duizenden fans door zijn enkel en de schrik was groot rondom de nummer 1 van de wereld.

Er was weinig aan de hand in zijn eerste ronde tegen Sebastian Baez. De Argentijn leek al snel kansloos, maar knokte zich in de eerste set terug tot 2-2. Toen gebeurde het heftige moment. Bij een service van Baez gleed Alcaraz op het hardcourt van links naar rechts en zonder te vallen schoot er iets helemaal verkeerds in zijn enkel. Hij hinkte nog een paar stappen en ging toen met een van pijn vertrokken gezicht naar de grond. Daar blies hij de frustratie en pijn van zich af met zijn ogen dicht.

Behandeling op de baan

Vanaf de volgepakte tribunes in de Japanse hoofdstad werd er geschreeuwd of hij oké was, maar de houding van Alcaraz sprak boekdelen. Hij schudde meermaals zijn hoofd en leek op te moeten geven. De umpire riep de dokter en fysio erbij en Alcaraz werd op de baan behandeld. Zijn schoen moest uit om goed bij de linkerenkel te komen en na wat massages en gevoel van de medici kon de nummer 1 van de wereld in ieder geval weer naar zijn bankje lopen.

Ingetapete enkel

Daar was de grote vraag: kon Alcaraz de partij en het toernooi überhaupt voortzetten. Hij besloot om het te gaan proberen, maar niet voordat zijn enkel volledig ingetapet was. De eerste stappen met beide schoenen weer aan gingen nog wel goed, maar zijn gezicht stond nog niet op vrolijk. Hij bedankte Baez voor zijn hulp en gaf aan het wel te proberen. Het eerste punt was vervolgens voor Alcaraz en is het de vraag of en hoe lang hij het volhoudt.

Droom of nachtmerrie?

Alcaraz won de US Open begin deze maand en maakte vervolgens zijn opwachting in de Laver Cup. Drie dagen na zijn laatste partij op Amerikaanse bodem kwam hij aan in Japan, waar duizenden fans hem verwelkomden. Al bij het inslaan voor zijn partij tegen Baez wilden honderden fans een glimp opvangen van de toptennisser. Voor hen is het een droom dat de Spanjaard zijn debuut maakt op het ATP-toernooi, maar de vraag is hoelang die droom duurt en of het niet verandert in een nachtmerrie.