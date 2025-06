Toptennisser Carlos Alcaraz geeft overtreden van regels toe op Roland Garros

Carlos Alcaraz staat in de kwartfinale van Roland Garros. De Spanjaard won zondagavond in vier sets van Ben Shelton: 7-6 (8), 6-3, 4-6 en 6-4. In de vorige ronde, tegen de Bosniër Damir Dzumhur, verspeelde Alcaraz ook een set.

Shelton had het nog een stuk spannender kunnen maken als hij de eerste set had gewonnen. De halvefinalist van de Australian Open dit jaar liet drie setpunten onbenut. In de tweede set plaatste Alcaraz bij 4-3 de beslissende break. Shelton sleepte er vervolgens nog wel een vierde set uit, maar verder liet Alcaraz het niet komen.

Alcaraz treft in de kwartfinales met Tommy Paul opnieuw een Amerikaan.

Regels overtreden

Tijdens de wedstrijd gaf Alcaraz toe de regels te hebben overtreden. Shelton leek de Spanjaard tuk te hebben met een knap balletje, maar Alcaraz kreeg hem toch weer terug over het net. Dat ging niet legaal, gaf hij direct toe aan de umpire. De nummer twee van de wereld verklaarde dat hij zijn racket had gegooid om bij de bal te komen. En dat mag niet: tennissers moeten het racket altijd vasthouden bij het slaan van een bal.

Het kwam de toptennisser op veel complimenten te staan. Shelton kreeg namelijk niet alleen het punt, maar kwam ook nog op een breakpoint.

