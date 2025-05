Toptennisser op Roland Garros kent turbulent leven: geboren in oorlog en verbroken relatie met model

Toptennisser Damir Dzumhur heeft in een spectaculaire wedstrijd op Roland Garros verloren van Carlos Alcaraz. De 33-jarige Bosniër hield goed stand tegen de Spanjaard. Hij heeft een turbulent leven achter de rug.

Aan de uitslag te zien lijkt Alcaraz weinig moeite te hebben gehad met de nummer 66 van de wereld. De Spaanse topfavoriet won met 6-1 6-3 4-6 6-4. Maar met name na de tweede set liet Dzumhur zich van zijn beste kant zien. De twee toptennissers leverde prachtige rally's af, die helaas voor de Bosniër net wat vaker werden gewonnen door Alcaraz.

Geboren in oorlog

Dzumhur is geboren in oorlog. Hij zat nog in de buik toen het conflict in Joegoslavië uitbrak. Het verhaal gaat dat zijn moeder beschietingen moest ontwijken om veilig in het ziekenhuis van Sarajevo te komen en te bevallen. Ze moest langer in het ziekenhuis blijven dan verwacht vanwege de oorlog. Toen ze weer thuis was, bleek hetzelfde ziekenhuis in korte tijd vrijwel volledig verwoest te zijn.

"Waarschijnlijk komt een groot deel van mij - mijn vechtlust en de energie die ik op het veld toon - voort uit die tijd, want ik ben geboren op 20 mei, een maand en een paar weken nadat de oorlog in Bosnië-Herzegovina en Sarajevo begon. De oorlog begon op 6 april, en we moesten vier jaar leven onder bezetting in mijn land", vertelt de tennisser.

Bekende ex-vriendin

Dzumhur is de enige Bosnische tennisser in de top 100 en is een bekendheid in zijn land. Hij heeft een kind met realityster Barbara Segetin, die ooit meedeed aan Big Brother. Maar het koppel is al een tijdje niet meer samen.

