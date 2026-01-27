Carlos Alcaraz won drie van de vier grandslamtoernooien al twee keer, maar op de Australian Open wilde het de afgelopen jaren maar niet vlotten. In Melbourne haalde hij tot dit jaar nooit de halve finales, maar daar heeft hij dinsdag eindelijk verandering in gebracht. Alcaraz versloeg in de kwartfinales publiekslieveling Alex de Minaur en houdt daarmee zicht op een unieke prestatie.

De fans in de Rod Laver Arena gingen er dinsdag maar eens goed voor zitten, want de grote Australische hoop mocht het opnemen tegen de nummer 1 van de wereld. Beide mannen hoopten zich voor het eerst naar de halve finales in Melbourne te slaan, maar uiteindelijk deed Alcaraz dat op overtuigende wijze: 7-5, 6-2, 6-1.

De Spanjaard deed De Minaur direct veel pijn door hem te breken, maar de Australische vechtersbaas knokte zich terug en maakte later nog een keer een break achterstand ongedaan. Toen hij bij een 6-5 achterstand serveerde om een tiebreak af te dwingen, ging het echter alsnog fout. Alcaraz zette een tandje bij en pakte de set.

Alcaraz kwam in de tweede set ook direct met 3-0 voor en die klap kwam De Minaur nooit meer te boven. Hij ging steeds meer fouten maken, terwijl bij de nummer 1 van de wereld het zelfvertrouwen alsmaar toenam. Alcaraz gaf nauwelijks nog een game weg en sloeg zich zonder problemen naar zijn eerste halve finale op de Australian Open.

Unieke prestatie

De Spanjaard blijft daarmee op koers om iets unieks te gaan presteren. Als hij de Australian Open wint dan wordt hij namelijk de jongste mannelijke speler die de Career Grand Slam weet te voltooien. Dat is het winnen van alle grandslamtoernooien. Alcaraz won Roland Garros, Wimbledon en de US Open allemaal al twee keer.

Alcaraz zou daarmee de prestatie van zijn illustere landgenoot Rafael Nadal overtreffen, die 24 was toen hij in 2010 met de US Open het laatste ontbrekende puzzelstukje voltooide. Alcaraz is zelf op dit moment 22 jaar oud en zou het record dus ook breken als hij pas volgend jaar de titel wint in Melbourne.

Spannende clash in halve finale

Alcaraz neemt het in de halve finales vrijdag op tegen Alexander Zverev, die de talentvolle Learner Tien versloeg. De Duitser jaagt in Melbourne op zijn eerste grandslamtitel.

Het belooft een spannend duel te worden, want in onderlinge ontmoetingen is de stand 6-6. Zverev won twee jaar geleden hun enige ontmoeting op de Australian Open. Hij was toen in vier sets te sterk in de kwartfinales.

