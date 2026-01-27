Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Australian Open. De als derde geplaatste Duitser won in vier sets van de Amerikaan Learner Tien: 6-3 6-7 (5) 6-1 7-6 (3). Zverev deed dat met een bekend model, dat ogenschijnlijk een goede band heeft met de tennisser, op de tribunes.

De 28-jarige Zverev wacht nog altijd op zijn eerste eindzege op een grandslamtoernooi. Vorig jaar stond hij in de finale van de Australian Open, maar verloor hij in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner.

Duitse media pakken uit met foto

Bij de Duitse toptennisser gaat het ook dit prille jaar veelvuldig over zaken buiten de tennisbaan. Zo zijn de Duitse media in de ban van foto's van hem met een bekende influencer en model: Caro Daur. In zijn thuisland sprongen ze daar begin januari gretig op in.

Influencer weer op tribunes

Het Duitse Bild ging aan de haal met een foto van Zverev en Caro Daur. De geliefde van Zverev, Sophie, was op dat moment net weg uit Australië. De Duitse krant maakte er een sappig verhaal van, maar uiteindelijk bleek dat Sophie alvast wat teruggereisd vanwege de hond van het koppel. De verhalen zorgden voor frustraties bij Zverev, die zich daar ook over uitsprak. Overigens zat de flink meelevende Duitse Daur ook in de kwartfinale voor Zverev op de tribune in Melbourne.

Ook tijdens Australian Open is het dus raak wat betreft gesprekstof over de Duitse toptennisser. Toen Zverev in het duel met Cameron Norrie per ongeluk een bal bijna in zijn gezicht kreeg, wilde hij niets van excuses van de Brit weten. Toen Norrie verontschuldigend zijn hand opstak, wendde Zverev zijn gezicht af en draaide hij zich op.

De voorgaande jaren was Zverev, die dolgraag eens een grandslamtoernooi wil winnen, ook door incidenten op en naast de baan onderwerp van gesprek. Hij sprak na een vroege deceptie op Wimbledon openhartig over zijn mentale problemen, maar werd door een ex-partner ook beschuldigd van mishandeling. In die zaak werd een schikking getroffen.

Wie treft Alexander Zverev?

Zverev treft in de halve eindstrijd de winnaar van de partij tussen Carlos Alcaraz en Alex de Minaur.

