Toptennisser Carlos Alcaraz laat fans dromen van ultieme clash tegen veelbesproken rivaal in Rome

Carlos Alcaraz heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. De Spaanse tennisser won woensdag in twee sets van de Brit Jack Draper en staat daardoor voor de eerste keer in de halve finales van het masterstoernooi in Rome. Door de zege van de nummer 3 van de wereld mogen de fans nog altijd hopen op een droomfinale in de Italiaanse hoofdstad.

De 22-jarige Alcaraz en de één jaar oudere Draper troffen elkaar dit jaar al twee keer. De Brit moest in januari tijdens hun duel op de Australian Open opgeven met een blessure, waarna hij Alcaraz versloeg in de halve finale in Indian Wells. Hij won een dag later zijn eerste titel op een masterstoernooi.

Nieuwe paus ontmoet toptennisser Jannik Sinner, maar kiest legende Andre Agassi boven 'zondaar' Paus Leo XIV heeft tennisser Jannik Sinner, de Italiaanse nummer één van de wereld, ontvangen. Dat heeft het persbureau van het Vaticaan woensdag bekendgemaakt. Hij is groot fan van de sport, maar niet zozeer van de 23-jarige.

Draper, de nummer 5 van de wereld, begon in Rome ook goed aan de partij en brak Alcaraz in de zesde game. De Spanjaard kwam echter sterk terug en haalde alsnog met twee breaks de eerste set binnen. De twee leverden aan het begin van de tweede set allebei een keer hun service in, waarna Alcaraz met een tweede break de wedstrijd besliste: 6-4, 6-4.

Alcaraz speelt in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen de Duitse titelverdediger Alexander Zverev en Lorenzo Musetti uit Italië. Zij komen woensdagavond in actie.

Droomfinale nog mogelijk

De zege van Alcaraz betekent dat een droomfinale tussen hem en Jannik Sinner nog altijd mogelijk is. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt donderdag voor eigen publiek in de kwartfinale tegen Casper Ruud. Sinner doet in Rome voor de eerste keer mee aan een toernooi sinds zijn dopingschorsing eerder deze maand afliep.

Op papier zou een eindstrijd tussen nummer 1 Sinner en nummer 2 Zverev eigenlijk het stempel 'droomfinale' horen te krijgen, maar dat is door de resultaten op de laatste grandslamtoernooien anders. Alcaraz en Sinner verdeelden onderling de laatste vijf titels. Sinner was in 2024 de beste op de Australian Open en de US Open, terwijl de Spanjaard won op Roland Garros en Wimbledon. De Italiaan verdedigde eerder dit jaar zijn titel in Australië met succes.

Veelbesproken toptennisser maakt twijfelachtige reputatie waar en gaat confrontatie aan met fans van tegenstander Daniil Medvedev heeft maar weer eens van zich doen spreken. De Russische toptennisser zoekt geregeld de confrontatie met het publiek en dat was dinsdag niet anders toen hij bij het masterstoernooi van Rome moest opnemen tegen thuisfavoriet Lorenzo Musetti. De fans juichten uitbundig voor de Italiaan en dat leidde tot een opvallende reactie van Medvedev.

Alcaraz passeert Zverev

Alcaraz bewees zichzelf een grote dienst met zijn zege op Draper, want hij verzekerde zich ervan dat hij vanaf maandag de tweede plek op de wereldranglijst weer overneemt van Zverev. Dat betekent dat Sinner en Alcaraz op Roland Garros later deze maand als eerste en tweede geplaatst zullen zijn en elkaar dus niet voor de finale kunnen treffen. Dat gebeurde vorig jaar wel, toen won Alcaraz in de halve finale na een vijfsetter.