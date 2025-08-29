Carlos Alcaraz heeft nog geen set verloren op deze editie van de US Open. De toptennisser rekende af met de Italiaan Luciano Darderi: 6-2 6-4 6-0. Hij staat nu in de achtste finales van het grandslamtoernooi.

De als tweede geplaatste Spanjaard was in de derde ronde veel te sterk voor de Italiaans nummer 32 van de wereld. Hoewel hij stiekem hoopte op een spectaculaire wedstrijd, was het duel snel voorbij. Het uittrekken van het shirt van Alcaraz zorgde voor een hoogtepunt bij de gillende tennisfans na de wedstrijd.

Alcaraz roept om fysio

De 22-jarige Alcaraz verscheen met een gemillimeterd kapsel op de baan. Hij vermaakte de toeschouwers in een volgepakt Arthur Ashe Stadium met mooie punten. Alcaraz won de US Open in 2022. Hij verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-1 (4-4) en liet zich even aan een bovenbeen behandelen. Alcaraz herstelde zich na de medische time-out en trok het duel snel naar zich toe.

Na de wedstrijd liet hij weten dat dit vooral uit voorzorg geweest is. "Ik voel me goed. Het was puur uit voorzorg dat ik om de fysio vroeg toen hij mijn service brak bij het laatste punt. Ik voelde iets in mijn knie dat niet helemaal goed aanvoelde. Na vijf, zes punten was het weg", vertelde hij op de persconferentie.

Nieuwe tegenstander Alcaraz

"Ik vroeg om de fysio om gewoon even naar mijn knie te laten kijken, omdat er nog één set te spelen was en ik fysiek klaar en fit moest zijn. Voorzorg dus. Ik ga er nog over praten met mijn team, maar ik maak me er geen zorgen over."

Darderi liet zich voor de laatste game ook aan een bovenbeen behandelen. De 23-jarige Italiaan kon zich vervolgens niet meer vrij bewegen. Alcaraz stuit in de achtste finale op de winnaar van het Franse onderonsje tussen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.