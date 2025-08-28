Jannik Sinner heeft zich probleemloos geplaatst voor derde ronde van de US Open. De Italiaanse titelverdediger rekende simpel af met de Australiër Alexei Popyrin: 6-3, 6-2, 6-2. Sinner maakt daardoor nog altijd kans om de nummer 1-positie ook na het laatste grandslamtoernooi van het jaar vast te houden.

Sinner was gewaarschuwd, want ongeveer een jaar geleden boekte Popyrin één van de mooiste zeges van zijn loopbaan op de US Open. De Australiër stuurde in de derde ronde niemand minder dan Novak Djokovic naar huis. Popyrin stak toen wel in een veel betere vorm dan nu, want hij won vorig jaar vlak voor zijn stunt in New York nog het masterstoernooi van Montreal.

Tegen Sinner kwam Popyrin er echter niet aan te pas. De nummer 1 van de wereldranglijst liet zijn Australische tegenstander kansloos met harde services, mooie passeerslagen en een fantastische lob. Het moge duidelijk zijn dat hij helemaal is hersteld van het virus dat hij anderhalve week geleden had opgelopen in het masterstoernooi van Cincinnati. De Italiaan voelde zich zo slap dat hij moest opgeven in de finale tegen Carlos Alcaraz.

Sinner verloor in de eerste ronde slechts vier games tegen de Tsjech Vit Kopriva en Popyrin deed het dus niet veel beter. Denis Shapovalov is de volgende die mag proberen om het de Italiaan moeilijk te maken in New York. De Canadees versloeg Valentin Royer uit Frankrijk in de tweede ronde: 7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-3.

Strijd om nummer 1-positie

Sinner is inmiddels al 64 weken achter elkaar de nummer 1 van de wereld, maar hij moet vrezen dat hij die status na de US Open kwijt gaat raken. De Italiaan verdedigt in New York 2000 punten, terwijl rivaal Alcaraz vorig jaar al snel sneuvelde en de komende twee weken dus veel terrein goed kan maken.

De Spanjaard neemt de eerste plek op de ranking over als hij minimaal net zo ver weet te komen als Sinner. Alcaraz plaatste zich woensdag al voor de derde ronde. Zelfs als hij daarin verliest, zal Sinner van Shapovalov moeten winnen om zijn positie op de ranking vast te houden.

