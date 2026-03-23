Het kan niet altijd raak zijn voor toptennisser Carlos Alcaraz. De nummer één van de wereld is namelijk al verrassend vroeg uitgeschakeld op de Miami Open. De dag begon echter nog zo goed voor de familie van de 22-jarige Spanjaard.

Alcaraz is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De Spaanse nummer 1 van de wereld verloor zondagavond in drie sets van de Amerikaan Sebastian Korda: 3-6 7-5 4-6. In zijn eerste ronde van het toernooi rekende Alcaraz nog in twee sets af met de Braziliaanse tienersensatie João Fonseca.

Verassende nederlaag

Alcaraz zegevierde in 2022 op het toernooi van Miami. De als eerste geplaatste Spanjaard won dit kalenderjaar al de Australian Open en het toernooi van Doha. Op de Indian Wells behaalde hij eerder deze maand de halve finales.

In de eerste set sloeg Korda, de nummer 36 van de wereldranglijst, met een break toe op 4-3 om vervolgens de set uit te serveren. In de tweede set pakte Korda ook een break voorsprong, maar in plaats van de wedstrijd uit te serveren op 5-4, leverde hij zijn opslagbeurt in en daarna nog een keer om zo de set te verliezen. Korda won op 3-3 in de derde set de opslagbeurt van Alcaraz. Hij benutte op 5-4 zijn tweede matchpoint.

Bijzondere dag voor familie Alcaraz

Eerder op de zondag wist het jongere broertje van Alcaraz wel te zegevieren. De veertienjarige Jaime Alcaraz won namelijk de Challenger van Murcia in de categorie onder-15. Daarmee laat hij zien dat het tennissen in het bloed van de Spaanse familie zit.

Wat bijzonder was aan de toernooiwinst van Jaime was zijn gewonnen matchpoint in de finale. Het punt dat de overwinning bezegelde, was zo spectaculair dat het van zijn oudere broer had kunnen zijn. Na een intense rally, waarin hij van de ene naar de andere kant van de baan rende om ongelooflijke ballen te redden, sloeg Jaime een perfecte lob die zijn tegenstander dwong tot een fout.