Iedereen die ook maar een beetje tennist volgt, weet dat Carlos Alcaraz een groot talent is. En dat bewijst hij met elke wedstrijd opnieuw. Dat gegeven is ook in statistieken uit te drukken na zijn laatste overwinning in Cincinatti.

De Spanjaard Alcaraz plaatste zich voor de halve finale van de Masters in Cincinnati door Andrey Rublev te verslaan met 6-3, 4-6, 7-5. Daarin neemt hij het op tegen Alexander Zverev, die Ben Shelton met 6-2, 6-2 versloeg. Toch komen andere plannen van Alcaraz in gevaar door zijn successen in Cinci.

Alcaraz passeert Federer en nadert Djokovic en Nadal

Met zijn zege op Rublev behaalde Alcaraz zijn 82e overwinning op Masters-niveau (ATP 1000). Daarmee komt zijn winstpercentage uit op 78,1 procent. Alcaraz heeft tot nu toe 82 keer gewonnen, tegenover 23 nederlagen. Hij haalde daarmee Roger Federer in. De Zwitser stond tot nu toe derde op de eeuwige ranglijst (sinds 1990 en minimaal tien gespeelde wedstrijden). King Roger eindigde met een winstpercentage van 77,9 procent op Masters.

78.1 - Carlos Alcaraz now has a win rate of 78.1% (82-23) at ATP Masters 1000 events, surpassing Roger Federer (77.9%) for the outright third-best of any player since the format's inception in 1990 – minimum 10 matches. Company.#CincyTennis | @CincyTennis @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/ybw8o6loLF — OptaAce (@OptaAce) August 15, 2025

Boven Alcaraz staan nog steeds recordhouder Rafael Nadal en Novak Djokovic. Om de twee tennisiconen in te halen moet de Spanjaard nog wel even blijven winnen. Zijn landgenoot Nadal kwam tot een winstpercentage van 82 procent, terwijl Djokovic kort daarachter volgt met 81,5. De Serviër is in tegenstelling tot Nadal en Federer nog wel actief. Alcaraz krijgt de kans om zijn percentage verder te verbeteren, of juist te verslechteren, in de halve finale van Cincinnati tegen Alexander Zverev.

Laatste voorbereidingen

De Cincinatti Open is traditiegetrouw het laatste (grote) voorbereidingstoernooi voor de US Open, de vierde Grand Slam van het jaar. Verder dan een tweede plek kwam Alcaraz er nooit. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Jannik Sinner, die schier onverslaanbaar lijkt op hardcourt.

Het was de Italiaan die vorig jaar ook de US Open op zijn naam schreef. Alcaraz daarentegen verloor al in de tweede ronde van de Nederlander Botic van de Zandschulp. Hij zal dus gebrand zijn om verder te komen dit jaar.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.