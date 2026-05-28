Alejandro Davidovich-Fokina werd woensdag onverwachts al uitgeschakeld. De Spanjaard verloor al in de tweede ronde van Thiago Tirante uit Argentinië. Na afloop bleek deels waarom dat was gebeurd. Zijn coach, een omstreden oud-toptennisser, nam na de eerste wedstrijd een ingrijpende beslissing.

Als nummer 23 van de wereld gold Alejandro Davidovich Fokina als favoriet in zijn partij tegen Thiago Tirante. Toch kwam de Argentijn als winnaar uit de strijd, nadat hij drie sets op rij pakte: 3-1. Na afloop gaf Davidovich Fokina een openhartig interview, waarin bleek dat hij allesbehalve een ideale voorbereiding had op het duel.

Geen ruzie

De Spanjaard werd tot vlak voor de tweede ronde bijgestaan door de omstreden oud-toptennisser Mariano Puerta. De 47-jarige tenniscoach staat vooral bekend om het feit dat hij tweemaal positief testte op doping. Onder meer na afloop van de finale van Roland Garros in 2005, die hij verloor van Rafael Nadal. Vervolgens werd Puerta acht jaar geschorst, maar besloot desondanks daarna verder te gaan in de sport.

Dat Puerta wel actief was als coach bij de eerste ronde van Davidovich Fokina, die werd gewonnen van de Bosniër Damir Dzhumur, maar niet meer van de partij was op woensdag, leidde tot verbazing. "We hebben niet geruzied, alles was normaal", meende de eenvoudig kwartfinalist in Parijs op de persconferentie. "Na de wedstrijd tegen Dzumhur hebben we geluncht en daarna heb ik nog een cool down gedaan. Hij zei dat hij zich niet lekker voelde en naar het hotel ging."

'Hij heeft niets gezegd'

Opmerkelijk genoeg besloot de coach toen om zijn pupil een appje te sturen met de ingrijpende beslissing. Puerta besloot om "niet meer door te gaan". Daardoor was Davidovich Fokina nogal verrast. "Hij heeft tegen niemand iets gezegd, ook niet tegen iemand anders in het team. Hij is gewoon in het vliegtuig gestapt en naar Miami gevlogen zonder ook maar een woord tegen ons te zeggen. Mijn vrouw heeft hem zelfs nog geprobeerd te bellen, maar hij heeft ons beiden geblokkeerd."

"Hij gaat verder met zijn leven en ik met het mijne. Als hij zich op zijn 45e zo gedraagt, nou ja, dat zijn zijn beslissingen", aldus de toptennisser, die niet eerder met deze kant van zijn coach in aanraking kwam. "Tot nu toe vond ik hem een goed mens. Ik gun hem het allerbeste, maar ik hoop dat spelers in de toekomst voorzichtig zijn als ze met hem gaan samenwerken", besluit Davidovich Fokina. Hij kan zich focussen op de voorbereiding op een volgend toernooi én op de zoektocht naar een nieuwe coach.

