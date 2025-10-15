Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz en Stefanos Tsitsipas beginnen op 15 oktober aan de Six Kings Slam in Riyad, Saoedi-Arabië. De vier toptennissers vormen een select gezelschap, met Carlos Alcaraz en Novak Djokovic vrijgeloot voor een rondje verder. Lees hier alles over het zeer lucratieve demonstratietoernooi, met het hoogste bedrag ooit te verdienen voor de winnaar.

15, 16 en 18 oktober komen de zes beste tennissers ter wereld samen in Saoedi-Arabië voor een exhibitie-tennistoernooi. In 2024 werd het voor het eerst gehouden en er is dus maar één titelverdediger in deze tweede editie: Jannik Sinner. De Italiaan, momenteel de nummer twee van de wereld, won vorig jaar de finale van Carlos Alcaraz. Zij doen ook dit jaar allebei weer mee, maar omdat Alcaraz de nummer 1 van de wereld is, mag hij de kwartfinales overslaan. Sinner niet, hij begint meteen op woensdag 15 oktober tegen de Griek Tsitsipas.

Programma Six Kings Slam

In de andere kwartfinale spelen de Amerikaan Fritz en de Duitser Zverev tegen elkaar. Zij zijn ingedeeld aan de kant van Alcaraz, terwijl Sinner of Tsitsipas de tegenstander van Novak Djokovic wordt in de halve finales. Donderdag 16 oktober worden de duels bij de laatste vier gespeeld, waarna op vrijdag 17 oktober een verplichte rustdag volgt omdat tennissers niet drie dagen op rij mogen spelen. Zaterdag 18 oktober is dan de grote finaledag, met ook nog een troostfinale tussen de twee verliezende halve finalisten.

Hoogste bedrag aan prijzengeld ooit

De zes mannen hopen stinkend rijk te worden en krijgen sowieso al een startbedrag waar je u tegen zegt. Alle zes de topnamen zijn door deelname al verzekerd van 1,5 miljoen dollar. Duels winnen levert niks extra's op, alleen de uiteindelijke winnaar krijgt nog een enorme som van 4,5 miljoen dollar erbij. In totaal gaat de winnaar dus met zes miljoen dollar naar huis. Dat is het meeste geld ooit wat een tennisser kan verdienen aan zijn sport. Overigens telt het geld niet voor de ATP-wereldranglijst, dus blijven die posities ongewijzigd.

Live te zien op Netflix

Voor het eerst is het toernooi ook voor iedereen ter wereld live te zien. Het enige dat er nodig is, is toegang of een abonnement voor streamingsdienst Netflix. Het enorme Amerikaanse bedrijf heeft de rechten van zes te spelen duels gekocht en zendt dus drie dagen lang live tennis van topkwaliteit uit. Ook in Nederland zijn alle wedstrijden live te zien via Netflix.