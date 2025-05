Toptennisser Carlos Alcaraz trekt de aandacht met bizarre actie: 'Erg professioneel'

De Servische tennisser Laslo Djere speelt een fantastisch toernooi in Rome en gaf tot nu toe slechts acht games weg. Maar zijn volgende tegenstander, de toptennisser Carlos Alcaraz, lijkt zich daar niet druk om te maken.

De wedstrijd tussen de Servische en Spaanse tennisser staat gepland rond 20.30 uur. Toptennisser Alcaraz arriveerde echter al veel eerder in het Foro Italico.

Je zou denken dat de Spanjaard misschien geïntimideerd was door de goede vorm van Djere, maar dat is niet het geval. Toen Alexander Zverev Alcaraz in het complex zag, vroeg hij hem verbaasd waarom hij zo vroeg was aangekomen, aangezien de wedstrijd pas laat op de avond gepland stond.

Het antwoord van Alcaraz was opmerkelijk. "Real Madrid en FC Barcelona spelen om 16:15 uur, die wil ik zien. Ik train nu, daarna kan ik rustig voetbal kijken.

De Duitse toptennisser reageerde op het opvallende voorval. Hij was eerlijk en zei sarcastisch: "Erg professioneel."

Neemt Alcaraz de wedstrijd tegen Djere te licht op? En kan de Serviër dit 'gebrek aan respect' in zijn voordeel gebruiken? De tijd doet het leren.

Voorbeschouwing

Djere speelt deze week zijn wedstrijd in de derde ronde van het Masters-toernooi in Rome. Zijn tegenstander is toptennisser Alcaraz. De wedstrijd is gepland als laatste partij op het center court en begint rond 20.30 uur.

Djere neemt het voor de derde keer op tegen Alcaraz. De Serviër zal proberen zijn eerste overwinning tegen de Spanjaard te boeken in de derde ronde van het Masters-toernooi van Rome. De vorige twee ontmoetingen verloor Dere. De laatste keer dat ze elkaar troffen was een paar weken geleden in Barcelona, waar Alcaraz met 6-2, 6-4 zegevierde. Hun eerste duel was in 2023 in Buenos Aires, waar de Spanjaard met 6-2, 4-6, 6-2 won.

Alcaraz won in de vorige ronde vrij gemakkelijk van Dusan Lajovic, terwijl Dere Alex Michelsen met 6-0, 6-3 versloeg. De Spanjaard keerde succesvol terug na een blessure aan zijn dijbeen en rekende eenvoudig af met Lajović.

Volgende ronde

De winnaar van deze wedstrijd speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de partij tussen Fransesco Passaro en Karen Chatsjanov.