Carlos Alcaraz haalde op het masterstoernooi in Indian Wells hard uit na frustratie over een tennisregel. Hij krijgt nu bijval van zijn volgende tegenstander, Daniil Medvedev. De toptennisser sprak van een 'lastig onderwerp', waardoor ook bij hem de emoties hoog op kunnen lopen.

Medvedev heeft de kwartfinale in Indian Wells gewonnen van Jack Draper, die in de vorige ronde nog wist te stunten tegen Novak Djokovic. De 30-jarige Rus neemt het in de volgende ronde op tegen Alcaraz. In aanloop naar dat duel sprak hij zich uit over de felle kritiek van de Spanjaard over de tijdklok bij het serveren.

De huidige regel op de ATP Tour geeft spelers 25 seconden om zich voor te bereiden op de volgende service. Sinds medio 2024 wordt de serveklok bovendien automatisch gestart, drie seconden nadat het vorige punt is ingevoerd. Maar zo zwart-wit is het volgens veel toptennissers niet. "Het is een heel lastig onderwerp", zegt Medvedev. "Want het is subjectief."

'Dan denk ik: wat gebeurt er?'

Ook de nummer elf van de wereld denkt daarom dat de scheidsrechters meer ruimte moeten krijgen om zelf te oordelen. "Zelfs ik, die altijd super snel serveert, heb er soms last van. Als ik na een rally van 40 slagen even op adem wil komen, maar niet eens naar een handdoek vraag, zijn er soms al vijf seconden voorbij. Dan denk ik: wat gebeurt er? Dus het is heel snel nu."

"het is heel subjectief", benadrukt hij nogmaals. "Maar in het algemeen is het te snel als de klok automatisch start." Maar als umpires pas beginnen te tellen wanneer de spelers zijn uitgerust na een punt, kan er volgens hem ook misbruik van gemaakt worden. "Dan zijn er misschien al twintig seconden voorbij."

'Ik ging altijd door het lint'

Bovendien waren er in het verleden bepaalde umpires die de regels naar hun eigen hand zetten. Medvedev noemt de Ierse Fergus Murphy als voorbeeld. "Hij gaf met twee of drie overtredingen in mijn carrière en ik ging altijd door het lint", aldus Medvedev.

Alcaraz - Medvedev

Medvedev gaat zaterdag de strijd aan met Alcaraz om een plek in de finale in Indian Wells. De nummer één van de wereld won de kwartfinale met 6-3, 6-4 van Cameron Norrie.