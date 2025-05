Toptennisser doet grote onthulling over Novak Djokovic na veelbesproken scheiding: 'Dat hebben we al afgesproken'

Novak Djokovic is op zoek naar een nieuwe coach, maar wellicht zit er een kleine carrièreswitch aan te komen voor de Serviër. Andere toptennissers maken er namelijk geen geheim van dat ze hem graag aan hun kant hebben staan. Eén speler zei dat dit zelfs gaat gebeuren.

De Servische toptennisser zit weer zonder coach. Begin deze week beëindigde hij namelijk de samenwerking met Andy Murray, slechts zes maanden nadat ze met elkaar in zee gingen. Erg succesvol was het duo niet, want de Serviër heeft de afgelopen maanden matige resultaten geboekt.

Djokovic als coach

Terwijl er volop gespeculeerd wordt over wie de volgende coach zal worden van Djokovic, hebben verschillende andere tennissers aangegeven dat ze hém juist graag als coach zouden zien.

Video

Op het Instagram-account van de ATP Tour dook een video op waarin deelnemers de vraag kregen: "Wie zou jij kiezen als coach?". Bijna alle spelers gaven hetzelfde antwoord.

"Deze man. Hij is de absolute top in tennis", zei Alex de Minaur terwijl hij een foto van Djokovic aanwees. Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud gaven hetzelfde antwoord. "Ik moet voor een legende gaan", was de reactie van de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka, die ook voor Djokovic koos.

'Hij wordt het'

Alexander Zverev gaf een antwoord waar veel anderen jaloers op zouden zijn. "Dat is makkelijk, want we hebben het al afgesproken. Zodra hij stopt, wordt hij mijn coach", zo onthulde de Duitser.

Op de opmerking van de producer dat iedereen met Djokovic wil werken, antwoordde de Duitse tennisser lachend: "Ja, maar hij wordt mijn coach. Het staat allemaal op papier."

Eén voorwaarde

Enkele weken terug bevestigde Djokovic in Madrid dat hij ook met de Duitser wil samenwerken, maar wel onder één voorwaarde. "Eerst moet ik mijn carrière beëindigen voordat ik dat aanbod kan overwegen, en ik weet nog niet wanneer dat zal zijn. Zolang ik speel, is het te vroeg. Dus er hangt geen prijskaartje aan. We moeten eerst goed over alles nadenken."

Voorbereidingen

Djokovic bereidt zich momenteel in Belgrado voor met Gebhard Phil-Gritsch, Claudio Zimaglia, Boris Bošnjakovic en Miljan Amanović. Zijn volgende toernooi is Genève, dat op 18 mei begint. Daarna volgt Roland Garros.