Tennislegende Novak Djokovic vlak na spraakmakende breuk gespot met mogelijke nieuwe partner

Novak Djokovic maakte eerder deze week bekend dat er een einde is gekomen aan zijn samenwerking met Andy Murray, die hem sinds het begin van dit jaar coachte. De Servische tennislegende zit niet lang bij de pakken neer na die spraakmakende breuk, want het lijkt erop dat hij al iemand heeft gevonden om de Brit op te volgen.

De hele tenniswereld was in rep en roer toen Djokovic en Murray aan het einde van 2024 lieten weten dat ze vanaf het nieuwe seizoen samen zouden gaan werken. De twee vochten gedurende hun carrière vele gevechten uit op de tennisbaan, maar de Brit hing na de Olympische Spelen van vorig jaar zijn racket aan de wilgen en werd enkele maanden later de coach van zijn oude rivaal.

Met Murray als coach wilde het echter niet echt vlotten bij de Serviër. Hij haalde nog wel de halve finales op de Australian Open en stond in Miami in de finale, maar verder was het kommer en kwel. De 24-voudig grandslamwinnaar ging in Indian Wells al vroeg onderuit tegen Botic van de Zandschulp en wist dit gravelseizoen nog geen enkele partij te winnen. Dat zorgde ervoor dat de twee eerder deze week besloten om niet verder te gaan.

Opvolger Murray

De grote vraag is natuurlijk wie Murray gaat opvolgen in het team van Djokovic, maar de Serviër heeft zijn vervanger misschien al wel gevonden. Het tennisicoon werd dinsdag namelijk tijdens een training met landgenoot Miomir Kecmanovic gespot met Boris Bosnjakovic, die al langer deel uit maakt van de staf van Djokovic.

Bosnjakovic is al jarenlang in dienst als analist van de Serviër. Hij brengt dus in kaart hoe zijn tegenstanders spelen en daar kan Djokovic gebruik van maken. In de afgelopen jaren stond Bosnjakovic de huidige nummer 6 van de wereld ook al af en toe bij tijdens toernooien en dus is de kans aanwezig dat hij de komende tijd dat ook zal doen.

Jacht op historische titel

Djokovic komt volgende week in Genève weer in actie. Daar zou de Serviër eigenlijk niet meedoen, maar door de matige resultaten besloot hij toch te spelen om wat wedstrijdritme op te doen. Djokovic kan in Zwitserland een historische titel pakken, want hij staat op dit moment op 99 toernooizeges.

De Servische tennislegende vervolgens af naar Roland Garros voor het tweede grandslamtoernooi. Djokovic was in 2016, 2021 en 2023 de beste op het gravel in Parijs. Hij pakte vorig jaar op dezelfde baan trouwens ook de gouden medaille op de Olympische Spelen.