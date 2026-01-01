Voor toptennisser Stefanos Tsitsipas liep het afgelopen jaar uit op een drama. Na een groot schrikmoment op de US Open overwoog hij zelfs om zijn carrière te beëindigen. "Mijn grootste wens voor 2026 is om me geen zorgen meer te hoeven maken"

De Griekse tennisser kampte namelijk met heftige rugklachten. "Die pijn heeft me zes tot acht maanden achtervolgd. Na de US Open was de schrik het grootst; ik kon twee dagen niet lopen van de pijn", zei de 27-jarige Tsitsipas in aanloop naar de United Cup in het Australische Perth.

"Ik vroeg me af of ik ooit nog een wedstrijd zonder pijn zou kunnen spelen. Dan ga je nadenken over je toekomst", vervolgt hij. Tsitsipas stond in 2023 nog in de finale van de Australian Open en bereikte de derde plaats op de wereldranglijst. Hij is inmiddels afgezakt naar de 36e plaats.

De Griek is inmiddels vijf weken pijnvrij, nadat een laatste medische behandeling eindelijk verlichting heeft gebracht. "De trainingen gaan goed, maar ik ben benieuwd hoe mijn rug gaat reageren in een wedstrijd."

'Grootste wens'

"Mijn grootste wens voor 2026 is om me geen zorgen meer te hoeven maken over het uitspelen van een wedstrijd", aldus Tsitsipas, die in het gemengde toernooi in Perth een koppel vormt met Maria Sakkari.

Relatiebreuk

het afgelopen jaar was er een met veel teleurstellingen voor Tsitsipas. Naast zijn tegenvallende prestaties op de baan, moest hij ook privé een grote klap verwerken. Er kwam namelijk een einde aan zijn relatie met tennisster Paula Badosa. De Griekse en Spaanse spelers hebben gedurende twee periodes het met elkaar geprobeerd, maar zijn sinds de zomer van 2025 uit elkaar.

De moeder van Tsitsipas sprak zich deze maand nog uit over de relatie van haar zoon. "Het was van het begin tot het eind gecompliceerd. Ze leidde hem af van het tennis. En de relatiebreuk kwam keihard bij hem aan. Ik was zelf ook een proftennisser. Ik dacht dat tennisspelers niet zo emotioneel horen te reageren", zei ze.