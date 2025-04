Ballenmeisje gaat in de fout bij verbaasde toptennisser, die daarna wél toeslaat

De partij tussen Andrey Rublev en Alejandro Davidovich Fokina lag donderdag een opvallend lange tijd stil. Dit kwam niet door een timeout van een van beide heren, maar een foutje van een ballenmeisje lag ten grondslag aan de lange pauze.

Het voorval vond plaats in de eerste set van de wedstrijd tussen Rublev en Davidovich Fokina. Na het spelen van drie games gingen beide heren kort op hun bankje zitten omdat ze van kant moesten wisselen. Davidovich Fokina liet zijn racket daar kort onbeheerd achter en het ballenmeisje vatte dit als een signaal op.

Het ballenmeisje pakte het racket en nam het weg, omdat ze dacht dat Davidovich Fokina van materiaal wilde wisselen. Dit was echter niet het geval, waardoor de Spanjaard zijn racket kwijt was. Officials en trainers van Davidovich Fokina gingen vervolgens op zoek naar het racket, nog voordat de draden eruit gehaald zouden worden. Uiteindelijk vonden ze het materiaal terug en kon de Spanjaard door, maar de partij had wel forse vertraging opgelopen.

Restant van de partij

De racketwissel bracht Davidovich Fokina niet van de wijs, want de thuisspeler won de eerste set met 7-5 van Rublev tijdens het toernooi in Barcelona. De Rus kwam er vervolgens ook niet meer aan te pas in het tweede deel van de partij. Davidovich Fokina won ook de tweede set (6-4), waardoor de Russische topspeler uitgeschakeld is in Barcelona.

Davidovich Fokina is sowieso in een goede vorm. De Spanjaard haalde tijdens het ATP van Monte Carlo ook al de halve finale, maar in Monaco werd hij uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar en zijn landgenoot Carlos Alcaraz. In Monte Carlo won Davidovich Fokina ook al van Alexei Popyrin en Jack Draper. In Barcelona werd eerder Stanislaw Wawrinka al aan de zegekar gebonden.