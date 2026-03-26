Amerikaanse tennisser Stefan Kozlov heeft voor een hoop theater gezorgd tijdens de Morelia Open. Hij werd in zijn eerste partij al uitgeschakeld en beschuldigde de ballenjongen van een opzettelijke aanval.

Kozlov, de nummer 265 van de wereld, speelde zijn eerste wedstrijd van het Challenger-toernooi in het Mexicaanse Morelos tegen landgenoot Andres Martin. De Nummer 273 van de ATP-ranglijst won de eerste set al met 6-2. Bij aanvang van de tweede set ging Kozlov plots dramatisch naar de grond.

Dramatische val

Het gebeurde toen Kozlov na een punt terugliep naar de baseline. Een Mexicaanse ballenjongen gooide een bal richting de Amerikaan, maar die was niet aan het opletten. De bal kwam daardoor tegen zijn hoofd terecht, waarna hij zich op dramatische wijze op de grond liet vallen. Hij greep naar zijn gezicht en bleef even kermend van de pijn op de baan zitten.

De ballenjongen liep naar Kozlov toe om zich te verontschuldigen en vervolgens kwam ook de umpire erbij. Kozlov pobeerde hem ervan te overtuigen dat de ballenjongen hem opzettelijk had aangevallen. Hij speelde daarna wel de wedstrijd uit en verloor met 6-2, 6-2.

De beelden van het incident met de ballenjongen gingen rond op sociale media en de tennisser kreeg een hoop kritiek. "Wat een vreselijk gedrag. De ballenjongen kleineren omdat je zelf een slechte dag hebt op de baan", werd er bijvoorbeeld geschreven. Daardoor zag Kozlov zelf uiteindelijk ook wel in dat hij fout zat.

Mexican ball boy tries to injure Kozlov😭 pic.twitter.com/vwxVrT9w36 — Mario🎾 (@MarioValuePicks) March 24, 2026

Excuses

Hij meldde zich een dag later met excuses via sociale media. "Na wat reflectie wil ik me verontschuldigen voor mijn reactie nadat ik geraakt werd in mijn oog. Het was een ongeluk en ik had niet zo moeten reageren zoals ik heb gedaan. Ik heb me laten leiden door emoties na een moeilijke tijd op de baan. Daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Excuses voor de ballenjongen en alle betrokkenen", schreef hij.