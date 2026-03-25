Rafael Nadal stopte eind 2024 met tennissen, maar toch krijgt de Spaanse legende nog geregeld een onderscheiding. Zo ook deze week en die nam hij in een wel heel bijzonder outfit in ontvangst.

De 39-jarige Nadal is één van de grootste tennissers ooit en moet met 22 grandslamtitels bij de mannen enkel zijn oude rivaal Novak Djokovic (24 stuks) voor zich dulden. Zijn carrière kwam eind 2024 tot een einde nadat hij van Botic van de Zandschulp verloor in de Davis Cup. Sindsdien won hij dus geen prijzen meer op de tennisbaan, maar af en toe wordt de Spanjaard nog in het zonnetje gezet om hem te eren voor de zijn geweldige carrière.

Nadal ontvangt onderscheiding

Dat gebeurde dinsdag ook in Madrid. Daar ontving Nadal op de techniche universiteit een eredoctoraat. Dat is de hoogst mogelijke academische onderscheiding van de opleiding, die in 1971 werd opgericht en waar allerlei ingenieurs en architecten worden opgeleid. Op die manier wilde de universiteit hem eren voor zijn geweldige sportprestaties.

Nadal ontving de onderscheiding tijdens een ceremonie in een bomvolle aula in Madrid en daar verscheen hij in een wel heel bijzonder outfit. Hij stond er niet in zijn tenniskloffie of in een net pak, maar in de traditionele kledij van de universiteit.

Opmerkelijke kleding

De 22-voudig grandslamkampioen droeg een academische toga, een lichtgroene academische pet, witte handschoenen, een ring en een baret. In dat outfit sprak Nadal de studenten van de universiteit toe en hij gaf ze ook nog een bijzondere boodschap mee: "Talent alleen is niet genoeg. Je moet ook nederigheid, toewijding en inzet hebben."

Nadal legde daarna ook nog de link tussen zijn professie en de wetenschap. "Ik behoor tot een eerdere generatie atleten bij wie wetenschappelijke vooruitgang al was geïntegreerd. Ik ontvang deze onderscheiding niet alleen als persoonlijke erkenning, maar ook als erkenning van de sport en de waarden die ze vertegenwoordigt. Ik heb veel prijzen ontvangen tijdens mijn carrière, maar die uit de academische wereld hebben een bijzondere waarde."