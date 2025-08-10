Toptennisser Frances Tiafoe heeft een Amerikaanse student enorm blij gemaakt. De nummer 17 van de wereld verraste zijn landgenoot met een groot bedrag om zijn studieschuld af te lossen. "Dit gaat mij enorm helpen."

Tiafoe is druk bezig met de voorbereiding voor de US Open. Dat grandslamtoernooi begint op 24 augustus en is het favoriete toernooi van de 27-jarige toptennisser. Momenteel speelt de Amerikaan de Cincinnati Masters, hét voorbereidingstoernooi. Tussendoor blijkt hij genoeg tijd over te hebben om een student te verrassen.

Cheque met fors bedrag

De voormalig nummer tien van de wereld geeft liefst 30.000 dollar (25.750 euro) weg. Dat laat Tiafoe zien in een emotionele video op Instagram. De tennisser helpt met zijn stichting het tennistalent Russell Lokko. Hij studeert aan de University of Louisville en hoopt naast zijn studie ook zijn tennisdroom waar te maken.

"Dit is waar het allemaal om draait. Niets beter dan vooruit te betalen", stelt Tiafoe onder de video. "Als zoon van immigranten heb ik zelf in die situatie gezeten, ik weet hoe het is", vertelt hij in de video. De ouders van Tiafoe emigreerden in de jaren negentig uit Sierra Leone om de burgeroorlog te ontvluchten. Dankzij hen groeide hij op in de Verenigde Staten.

Het artikel gaat verder onder de video.

Rolmodel

De student was overweldigd door de verrassing van zijn held. "Ik ben ontzettend enthousiast. Ik voel me enorm gezegend dat Frances mij die cheque heeft gegeven," zei Lokko. "Het gaat mijn ouders veel ontlasten en helpt mij gefocust te blijven op wat ik wil doen op de universiteit en daarna."

"Frances is altijd een rolmodel voor mij geweest. Mensen zoals ik zien niet vaak mensen zoals ons in deze sport, dus het is echt inspirerend om zo’n rolmodel te hebben en te geloven dat je het zelf ook kunt."