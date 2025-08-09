Tennisser Thiago Agustin Tirante heeft een bizarre ervaring meegemaakt op een vliegveld in Mexico. Hij werd op Cancun International Airport gedwongen om te betalen voor iets essentieels voor zijn sport.

De Argentijnse nummer 129 van de wereld is net zoals Nederlander Jesper de Jong afgereisd naar Cancun voor een Challenger-toernooi. De reis naar Mexico verliep alles behalve vlekkeloos.

Bedreiging

Bij aankomst in Mexico wachtte Tirante een onaangename verrassing. Hij werd gedwongen om extra te betalen voor de snaren van zijn tennisracket en zelfs bedreigd als hij niet zou betalen. De voormalige nummer 90 van de wereld deelde zijn verontwaardiging over het incident op Instagram.

"Ik wil een abnormaal en onrechtvaardig voorval delen dat ik in Cancun heb meegemaakt. Bij aankomst werd mijn bagage apart genomen voor controle. Ze vonden snaren voor mijn racket (mijn belangrijkste gereedschap). Ik legde uit dat dit onderdeel is van mijn werkmateriaal, maar ze zagen het niet als persoonlijke bezittingen. Ze eisten 19% belasting over de waarde van de snaren."

Corruptie

"Toen ik om de wet of documentatie vroeg die dit verplicht, dreigden ze mijn paspoort in te nemen als ik niet betaalde. Na die dreiging, en zonder enige wettelijke basis, had ik geen andere keuze dan te betalen. Dit is corruptie. Dit is machtsmisbruik en het is onacceptabel dat ik dit heb moeten meemaken," aldus een woedende Tirante.

Cancun

De Challenger in Cancun is sterk bezet en dient als goede voorbereiding voor de US Open, dat eind augustus begint. Een Challenger is een toernooi op het tweede professionele tennisniveau, maar het toernooi in Cancun kent maar liefst acht spelers uit de top 100. De Fransman Arthur Cazaux is als eerste geplaatst. Hij heeft net een hogere notering op de wereldranglijst dan De Jong.