Toptennisser heeft weinig zin in Roland Garros-clash met Tallon Griekspoor: 'Gebeuren bizarre dingen'

Tallon Griekspoor treft maandag een voor hem bekende speler op Roland Garros: Alexander Zverev. De Nederlander speelde dit seizoen al vier keer tegen de Duitser en beide partijen kijken uit naar het nieuwe duel. Al lijkt er bij Zverev ook wat angst te zijn voor 'bizarre dingen'.

Zverev en Griekspoor zijn maandag de eerste partij van de vier die gepland staan op Roland Garros. De Duitser vertelt voor de wedstrijd dat hij zich niet echt heeft voorbereid op de Nederlandse toptennisser. "Ik kijk niet naar zijn wedstrijden, want ik speel bijna elke week tegen hem. Zijn spel is mij niet onbekend", grapt Zverev in een interview voor de clash op Roland Garros.

Stiekem heeft Zverev echter wel veel nagedacht over de partij met Griekspoor. "Onze wedstrijden zijn altijd hele mooie gevechten, waarin er regelmatig bizarre dingen gebeuren. Ik denk dat het deze keer niet anders zal zijn. Ik maak me klaar voor een spannende wedstrijd. Tegen mij haalt hij altijd zijn hoogste niveau en hij haalt ook in mij het beste naar boven. Ik heb heel veel respect voor Tallon." In 2024 en 2025 speelden Griekspoor en Zverev zes keer tegen elkaar. De Duitser pakte vijf keer de winst, Griekspoor één keer.

Griekspoor

Tegenover ZDF straalde Griekspoor een pak meer zelfvertrouwen uit. De Nederlander gaf zelfs aan dat hij van alle hoog geplaatste spelers het het liefst tegen Zverev opneemt. "Het is niet dat ik ervan houd om tegen Zverev te spelen, maar op de een of andere manier gaat het altijd wel lekker tegen hem en krijg ik mijn kansen. Als ik tegen een hoog geplaatste speler moet aantreden, doe mij dan Zverev maar."

In totaal staat het 7-2 in het voordeel voor Zverev kijkend naar de ontmoetingen met Griekspoor. De Nederlander laat zich daar echter totaal niet door afschrikken. "Er staat nog een rekening open. Als ik weer de juiste dingen doe, ben ik er zeker van dat ik er weer een strijd van kan gaan maken."

