Jannik Sinner heeft de ATP Finals gewonnen door zijn grote rivaal Carlos Alcaraz pijn te doen. In de allerlaatste wedstrijd van 2025 sloeg hij zich voor eigen publiek in Turijn naar de titel. Hij verdedigde zijn titel van 2024 met verve en deed Alcaraz op meerdere wijzen pijn.

Alcaraz had de week van de ATP Finals afgesloten als grootste verdiener in één jaar aller tijden. Een record van Novak Djokovic van tien jaar geleden stond op het punt van sneuvelen, maar Alcaraz kon de finale van de ATP Finals niet winnen. Hij was gehavend en maakte vooral in de tweede set verkeerde keuzes op het verkeerde moment. Hij verloor de eerste set in een tiebreak en er was niks aan de hand voor de Spanjaard, zeker niet toen hij in de tweede set de eerste break van het hele toernooi boekte op Sinner.

'Dit betekent de wereld voor me'

De Italiaan liet zich echter niet kennen en knokte zich terug. Hij dankte dat aan fouten van de Spanjaard, die vrijwel geen enkel punt won aan het net. Toch besloot hij meerdere keren korte punten proberen te scoren, tevergeefs. De tweede set ging met 7-5 ook naar Sinner en daarmee de titel. "Dit betekent de wereld voor me", zei de Italiaan voor eigen publiek na de finale. Hij pakt in totaal vijf miljoen dollar prijzengeld met het winnen van de titel en voorkomt daarmee dat Alcaraz de best verdienende tennisser in één jaar wordt.

Berucht jaar voor Sinner

Sinner wist al eerder dit toernooi dat hij 2025 afsluit als nummer twee van de wereld. Hij verloor de nummer 1-positie gedurende het toernooi aan Alcaraz, die daarmee alsnog een feestje kan vieren. Het leek er bij Alcaraz op alsof hij niet honderd procent fit de laatste wedstrijd van het jaar kon spelen. Hij moest meerdere keren om medische hulp vragen en eindigde de wedstrijd met een dik ingepakt bovenbeen.

Voor Sinner was 2025 sowieso een jaar om niet snel te vergeten. Niet alleen won hij de Australian Open en Wimbledon (en dus de ATP Finals), het was ook nog eens het jaar dat hij voor drie maanden geschorst werd vanwege doping. Toch sluit hij het eindejaarstoernooi af met een klinkende zege op zijn grote rivaal en belooft dit nu alweer veel goeds voor 2026.