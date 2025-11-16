Carlos Alcaraz had zondagavond de hoop niet alleen de ATP Finals te winnen van zijn grote rivaal Jannik Sinner, de Spaanse nummer 1 van de wereld joeg ook op een absurd geldrecord van Novak Djokovic. De Serviër staat al jarenlang bovenaan op de lijst van best verdienende tennissers in één jaar, maar met de eindzege had Alcaraz dat record afgepakt. Hij zag die prestatie in rook opgaan.

Alcaraz en Sinner speelden eerder dit jaar al in de finales van Roland Garros, Wimbledon en de US Open tegen elkaar en ook troffen ze elkaar in de eindstrijd bij de masterstoernooien van Rome en Cincinnati. Sinner won alleen de finale van Wimbledon en moest de andere vier keer zijn meerdere erkenne in Alcaraz. Dat is dan ook de voornaamste reden dat de Spanjaard het jaar af zal sluiten als nummer 1 van de wereld.

Prijzengeld ATP Finals

De 22-jarige Alcaraz kon zijn rivaal nog ietsje meer pijn doen door hem voor eigen publiek te onttronen. Sinner was vorig jaar de beste in Turijn en Alcaraz strandde toen al in de groepsfase. De Spanjaard won de ATP Finals nog nooit en dus had hij nog iets om voor te strijden. Hij oogde echter gehavend aan zijn bovenbeen en dure fouten in de tweede set kostten hem de laatste wedstrijd van 2025.

Voor beide mannen stond er niet alleen een titel, maar ook een heel mooi bedrag aan prijzengeld op het spel. Allebei verdienden ze met de finaleplek al sowieso 2,7 miljoen dollar, maar voor winnaar Sinner komt daar zelfs ruim 2,3 miljoen bovenop. De kampioen houdt maar liefst 5.071.000 dollar over aan het toernooi, dat is omgerekend zo'n 4.360.000 euro.

Record van Djokovic in gevaar

Als Alcaraz in de finale had afgerekend met Sinner, dan had hij een record van Djokovic uit de boeken geslagen. Djokovic verdiende in 2015 maar liefst 21.146.145 dollar door drie Grand Slams en zes masterstoernooien te winnen. Dat is nog altijd het meeste geld dat iemand in één kalenderjaar bij elkaar heeft geslagen.

Als Alcaraz de ATP Finals gewonnen had, kwam hij over heel 2025 uit op 21.170.427 dollar aan prijzengeld. Dat zou dus net ietsje meer zijn dan Djokovic tien jaar geleden.

Het prijzengeld is in die tien jaar tijd enorm gestegen en dus zit de kans er dik in dat iemand in de komende jaren alsnog het record breekt. Sinner kwam vorig jaar al in de buurt, hij verdiende slechts 80.000 dollar minder dan Djokovic in zijn recordjaar.