Jannik Sinner is momenteel nagenoeg onverslaanbaar en dat bleek ook maandag in Rome maar weer eens. De nummer 1 van de wereld liet bij het masterstoernooi in eigen land geen spaan heel van Alexei Popyrin en is nu heel dicht bij een evenaring van een indrukwekkend record van Novak Djokovic.

Popyrin had vijf jaar geleden de enige onderlinge ontmoeting op gravel van Sinner gewonnen, maar in Rome was hij totaal niet opgewassen tegen de Italiaan, zoals dat op dit moment eigenlijk geldt voor iedere andere tennisser die niet de naam Carlos Alcaraz heeft.

Op het gravel in de Italiaanse hoofdstad dwong Sinner de mondiale nummer 60 er in de eerste game al toe zijn opslagbeurt in te leveren en deed dat later in de eerste set nog eens. Ook in de tweede set slaagde Popyrin (26) er niet in zijn eerste opslagbeurt te behouden. Sinner gunde de Australiër in de tweede set geen game en besliste de partij na ruim een uur in zijn voordeel.

Record van Djokovic

Sinner boekte daarmee alweer zijn 25e overwinning op rij. Dit seizoen schreef hij achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid op zijn naam. Dat zijn allemaal masterstoernooien en aangezien Sinner eind vorig jaar ook al in Parijs de titel pakte, staat zijn winstreeks bij die categorie toernooien zelfs al op dertig.

Daarmee is de Italiaan nog één zege verwijderd van het record van Novak Djokovic, die in Rome deze week verrassend verloor in de tweede ronde. De Serviër wist in 2011 namelijk 31 duels op rij bij masterstoernooien te winnen. Sinner heeft met dertig overwinningen nu de op één na langste reeks ooit te pakken, want Roger Federer bleef in 2005 en 2006 uiteindelijk steken op 29 zeges op rij.

Verrassende tegenstander in achtste finale

Sinner krijgt later deze week tegen een landgenoot de kans om op gelijke hoogte met Djokovic te komen. Hij treft in de achtste finales namelijk Andrea Pellegrino. De Italiaanse nummer 155 van de wereld versloeg maandag verrassend de Amerikaan Frances Tiafoe in twee sets: 7-6, 6-1. De 29-jarige Pellegrino doet in Rome pas voor het eerst mee aan het hoofdschema van een masterstoernooi.

