Tennisfans in Rome hebben zich afgelopen zaterdag van hun slechtste kan laten zien bij het masterstoernooi in de Italiaanse hoofdstad Dit zorgde voor een grote veroordeling. "Er wordt gejuicht uit haat tegen de tegenstander."

De Serviër Hamad Međedović heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome een bizarre comeback gemaakt tegen Fonseca (3:6, 6:3, 7:6). De wedstrijd werd echter overschaduwd door het onsportieve gedrag van het publiek, dat zich vijandig opstelde tegenover de Servische tennisser en er alles aan deed om hem het leven zuur te maken.

Misdragende supporters

Međedović klaagde tijdens de wedstrijd meerdere keren over de taferelen op de tribunes en sprak de hoofdscheidsrechter aan, maar het mocht niet baten. Toch zette de Servische tennisser alles om in extra motivatie en sleepte hij na een dramatische tiebreak de overwinning binnen.

De emoties waren direct na de wedstrijd zichtbaar bij Hamad. De Servische tennisser vierde zijn overwinning door het publiek 'naar bed te sturen', geheel in de stijl van NBA-ster Steph Curry.

'Er is geen enkel respect'

Het onsportieve gedrag van de toeschouwers bleef niet onopgemerkt en werd veroordeeld door de vooraanstaande Franse tennisjournalist Benoît Maylin, die het opnam voor Međedović. "De sfeer tijdens de wedstrijd tussen Fonseca en Međedović was complete chaos. Ik haat het. Er wordt gejuicht uit haat tegen de tegenstander, er wordt geschreeuwd bij zijn fouten. Er is geen enkel respect. Dit moedigt geweld, geschreeuw en incidenten aan. Triest", zo schreef Maylin.

Na de wedstrijd benadrukte Međedović dat alles wat er om hem heen gebeurde hem alleen maar extra motiveerde. "Het publiek heeft me enorm geholpen. Deze fans hebben me geholpen. Ik bedoel, ze waren... Ik ga er nu geen commentaar op geven, maar ze hebben me enorm geholpen. Ik denk dat ik, hoe zeg je dat, 'op slot' zat nadat ik met 6:5 achterstond in de derde set. Ik bleef kalm en wilde alles geven. Ik ben blij dat ik door ben."

Hamad Međedović neemt het in de volgende ronde op tegen de Argentijnse tennisser Mariano Navone. Deze wedstrijd staat maandag op het programma.

