Toptennisster Coco Gauff heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WTA 1000-toernooi in Rome. De Amerikaanse overleefde een matchpoint tegen Iva Jovic en versloeg haar landgenote uiteindelijk met 5-7, 7-5, 6-2.

Gauff had het zwaar tegen Jovic in de achtste finales van het WTA 1000-toernooi in Rome. Het duel tussen de twee Amerikaanse speelsters duurde maar liefst twee uur en 46 minuten en moest beslist worden in een derde set.

Gauff overleeft matchpoint

Gauff begon uitstekend aan de eerste set en nam een 3-1 voorsprong, maar Jovic sloeg terug met drie opeenvolgende games en kwam voor te staan. De set bleef spannend en na 58 minuten pakte de 18-jarige tennisster de eerste set met 7-5.

Jovic speelde ook beter in de tweede set, kwam terug van een 0-2 achterstand en nam een 5-3 voorsprong, waardoor ze nog maar één game verwijderd was van de kwartfinales. De nummer 4 van de wereld gaf echter niet op en overleefde in de volgende game zelfs een matchpoint, waarna ze de break wist te plaatsen.

Gauff knokte zich terug van 3-5 naar 7-5 en dwong zo een beslissende set af. De 22-jarige speelster speelde een uitstekende derde set, terwijl Jovic, aangeslagen door de gemiste kans, geen weerstand meer kon bieden. Na twee uur en 46 minuten won Gauff met 5-7, 7-5, 6-2 en plaatste ze zich voor de kwartfinales in Rome. De tweevoudig Grand Slam-winnares treft in de volgende ronde Mirra Andreeva, die met 6-3, 6-3 te sterk was voor Elise Mertens.

'Bizarre wedstrijd'

"Ik ben trots. Iva speelde heel goed tennis. Het was een bizarre wedstrijd. De omstandigheden waren vandaag niet makkelijk. Het waaide, er vlogen vliegtuigen over, telefoons gingen af. Er gebeurde van alles . Maar ik ben heel blij. Ik bedank mijn team voor de hulp. Die peptalk heeft me mentaal echt geholpen", aldus Gauff in het interview op de baan achteraf.

