Tennisser Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Wenen. De nummer twee van de wereld bleef daar zonder setverlies en versloeg zaterdag de als derde geplaatste Alex de Minaur uit Australië.

Opnieuw lukte het Sinner om in twee sets met zijn tegenstander af te rekenen. Het werd 6-3, 6-4. Hij won eerder in het toernooi al van Daniel Altmaier, Flavio Cobolli en Alexander Bublik zonder setverlies.

De viervoudig grandslamkampioen, die vorige week nog 6 miljoen euro opstreek met de winst van het invitatietoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië, treft zondag in de finale Alexander Zverev of Lorenzo Musetti. De Duitser en Italiaan nemen het in de tweede halve finale tegen elkaar op.

Opgave Tallon Griekspoor

Zverev bereikte de halve finale na opgave van de Nederlandse Tallon Griekspoor. Die kampt met een vervelende rugblessure en kon daardoor niet in actie komen. Daarmee glipte ook de kans op de tweede prijs in een week tijd uit zijn vingers. Voor het hoofdtoernooi in Wenen speelde de Nederlander een demo, die hij won onder toeziend oog van zijn vriendin Anastasia Potapova.

Het zou de vierde keer dit jaar worden dat Griekspoor en Zverev elkaar zouden treffen. De Nederlander won op Indian Wells, maar daarna stapte de Duitser telkens als winnaar van de baan. Eerst op het graveltoernooi van München, later op Roland Garros. Op de major in Frankrijk viel Griekspoor geblesseerd uit.

Vierde titel

Sinner kan in Wenen zijn vierde titel van het seizoen pakken. De Italiaan won dit jaar onder meer de grandslamtoernooien Wimbledon en de Australian Open.