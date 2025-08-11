De arts die betrokken was bij de dopingschorsing van Lance Armstrong heeft zich kritisch uitgelaten over de zaak rond Jannik Sinner. Hij vindt het onterecht dat de Italiaanse toptennisser, die tweemaal positief testte, slechts drie maanden geschorst werd.

Dokter Jean-Pierre Verdi speelde een cruciale rol in Armstrongs uiteindelijke straf. De Amerikaanse wielrenner gebruikte tijdens zijn hele loopbaan doping en won daarmee zeven Tour de France's. De Franse expert, destijds werkzaam bij antidopingbureau AFLD, verliet de organisatie toen hij merkte dat er steeds vaker een oogje werd dichtgeknepen.

Jannik Sinner

De bekende dokter verscheen zelden in de media, maar spreekt zich nu uit over de veelbesproken zaak-Jannik Sinner. De toptennisser testte vorig jaar tweemaal positief en kreeg dit jaar een schorsing van drie maanden. Ter herinnering: de Italiaan testte positief op clostebol, een middel dat via een massage door zijn fysiotherapeut in zijn huid werd ingebracht.

"Er is altijd een derde partij schuldig. Een verloofde, of een product dat ze zonder hun medeweten kregen toegediend. Het zijn allemaal smoesjes. Deze keer is het de massage, maar de werkwijze blijft hetzelfde. Sporters kost het een fortuin om zich te verdedigen. Tegelijkertijd wil ook het WADA lange procedures vermijden. Ze schakelen experts in en zoeken vaak naar een schikking.", aldus Verdi in gesprek met het Franse medium La Dépêche.

Dopingstraf van Sinner

De Franse arts is geschokt door de lichte straf die Sinner kreeg na zijn positieve test. Slechts drie maanden schorsing, die hij dit jaar uitzat in een periode zonder Grand Slams. "Een doorsnee sporter met dezelfde overtreding zou twee tot drie jaar schorsing krijgen. Dit is ongekend. Een directe deal tussen het WADA en een sporter heb ik nog nooit gezien. Kunnen andere sporters nu hetzelfde pad bewandelen? Of geldt dit alleen voor topsporters? Sporters op een lager niveau kunnen zich zo'n verdediging niet veroorloven. Kijkend naar het grotere plaatje is dit zorgwekkend."

Masterstoernooi Cincinnati

Sinner kwam er echter dus goed vanaf en dat betekent dat hij deze week ook gewoon mee mag doen aan het masterstoernooi in Cincinnati. De Italiaan is daar de titelverdediger nadat hij vorig jaar in de eindstrijd won van Frances Tiafoe.