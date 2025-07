In de roemruchte geschiedenis van de Tour de France zijn er veel heroïsche duels uitgevochten. De Amerikaan Lance Armstrong was daar bijzonder vaak bij betrokken. Hij won, met doping, zeven keer de Tour de France. Tijdens zijn laatste zegetocht vernederde hij op de eerste dag meteen al zijn jarenlange rivaal, die kort daarvoor een spraakmakend ongeluk had.

Daarvoor moeten we terug naar de Tour van exact twintig jaar geleden. Voorafgaand aan de start zijn de verhoudingen in 2005 duidelijk: Armstrong heeft zes keer op rij de Tour gewonnen en wil daar een zevende aan toevoegen. Zijn grote rivaal is Jan Ullrich, die in het tijdperk-Armstrong telkens tweede wordt als hij fit aan de start verschijnt.

Ullrich (Tour-winnaar van 1997) had één groot wapen om de Tour geweldig te beginnen: de tijdrit. Hij werd op dat onderdeel al eens wereldkampioen en olympisch kampioen en hoopte Armstrong (overigens ook een behoorlijke tijdrijder) daarmee een klap uit de delen. Voor de Duitser ging het echter een dag voor de openingstijdrit al mis. Ullrich zat op de fiets met de ploegleiderswagen voor zich, maar de bestuurder besloot plots te stoppen. Met alle gevolgen van dien.

Door de autoruit

De Duitser knalde in volle vaart door de ruit van de T-Mobile-auto en begon dus gehavend aan de tijdrit. Die etappe werd dankzij Armstrong misschien nog wel pijnlijker dan de fysieke val. Ullrich was vanzelfsprekend niet in grootse vorm en daar profiteerde de Amerikaan optimaal van. Het werd al helemaal pijnlijk duidelijk omdat de twee vlak na elkaar van start gingen.

i Lance Armstrong jaagt op Jan Ullrich en zal hem uiteindelijk inhalen © Getty Images

'Armstrong wordt opgewonden'

Ullrich was een minuut eerder vertrokken, maar kreeg na 15 kilometer de schrik van zijn leven. Op een eindeloos lange weg knalde de nietsontziende veelwinnaar uit Texas langs de arme Duitser. Amstrong leek zelfs even in te houden en snelde vervolgens weg uit het wiel van onze Oosterbuur. NOS-commentator Maarten Ducrot zag het vol ongeloof aan. "Hij probeert hem nu echt op te vreten. Dat lukt hem aardig. Armstrong wordt hier helemaal opgewonden van, dat hij op de eerste dag Ullrich zó kan vernederen."

Armstrong smeet zijn aartsrivaal meteen meer dan een minuut tijdsverschil aan, maar de mentale klap was minstens zo groot. Het zou de opmaat zijn naar een Tour waar jaren later nog aan de uitslag werd gerommeld. Armstrong won zijn zevende Tour, Ullrich werd slechts derde.

i Lance Armstrong bij zijn zevende Tour-winst in 2005, rechts van hem nummer drie Jan Ullrich. Beiden werden uiteindelijk uit de uitslag geschrapt © Getty Images

Dopinggebruik Armstrong en Ullrich

Beiden zijn echter niet meer in de officiele eindstand te vinden. Armstrong biechtte na het beëndigen van zijn loopbaan op jarenlang doping te hebben gebruikt. Zijn zeven Tour-zeges werden hem afgesnoept. En ook Ullrich bleek later niet alleen op een krentenbol en mueslireep successen te boeken. Vlakv oro de Tour van 2006 werd hij geschorst, in 2013 gaf hij dopinggebruik toe.

Geen winnaar in Tour de France 2005

Daardoor werden de nummers één en drie uit dat jaar uit de uitslag geschrapt. Ivan Basso werd tweede, maar mocht zich niet de winnaar van de Tour noemen. Wielerbond UCI besloot na de openbaring van Armstrong om de Tour-titels van hem niet aan de nummers twee te schenken. Zo hebben de Tour de France-edities van 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 officieel geen geletruiwinnaar. Maar ze leverden wel allemaal memorabele verhalen op.

