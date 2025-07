Jannik Sinner vervulde zondag zijn grote droom door voor de eerste keer Wimbledon te winnen. De Italiaanse toptennisser nam in Londen revanche op rivaal Carlos Alcaraz en was na afloop uiteraard dolblij, maar ook nam hij zijn broer nog even in de maling.

"Het is zo speciaal. Deze titel betekent heel veel voor mij", zei de 23-jarige Italiaan tijdens zijn toespraak na afloop van de wedstrijd. Sinner haalde na zijn overwinning in vier sets op het grandslamtoernooi in Londen de verloren finale tegen Alcaraz op Roland Garros aan.

De nummer 1 van de wereld verloor in Parijs na een voorsprong van twee sets en drie onbenutte matchpoints. "Dat was een heel zure nederlaag, maar je moet het accepteren. Je moet analyseren wat er fout ging, daar hard aan werken en nu sta ik hier met deze trofee."

Sneer naar broer

Sinner bedankt iedereen die hem aanmoedigde tijdens de finale, maar hij lichtte er één iemand in het bijzonder uit: zijn broer. "Gelukkig is er dit weekend geen Formule 1, want dat is de enige reden dat hij hier is", sneerde de Italiaan naar hem.

Sinner refereerde daarmee aan wat er gebeurde rond zijn finale tegen Alcaraz bij het masterstoernooi van Rome. De broer van de toptennisser koos er toen voor om te gaan kijken bij de Grand Prix op het circuit van Imola. Daar zag hij Max Verstappen de zege pakken. Dat terwijl Sinner zijn steun goed had kunnen gebruiken, want de nummer 1 van de wereld verloor toen van Alcaraz.

Complimenten over en weer

Sinner feliciteerde ook tweevoudig winnaar Alcaraz met zijn prestaties tijdens de huidige editie. "Je hebt een schitterend toernooi gespeeld. Dank voor de speler die je bent. We hebben een geweldige relatie en we kunnen allebei steunen op een fantastisch team. Blijf hard werken, al heb jij al twee van deze trofeeën", voegde hij er lachend aan toe.

Alcaraz was op zijn beurt ook vol lof voor Sinner: "Gefeliciteerd met deze welverdiende trofee. Je hebt fantastisch gespeeld en ik ben erg blij voor je. We hebben een erg goede relatie naast de baan en een geweldige rivaliteit op de baan. Ik word daardoor ook een betere speler"

"Ik ben blij en trots op wat ik dit seizoen heb laten zien. Aan het begin van het jaar ging het nog wat stroef, maar mede dankzij mijn team heb ik het omgedraaid. Het is een geweldige reis geweest", zei de nummer 2 van de wereld. Alcaraz won dit seizoen vijf titels, inclusief Roland Garros.

