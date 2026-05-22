Op Jannik Sinner staat de afgelopen maanden geen maat en hij is, zeker door de afwezigheid van rivaal Carlos Alcaraz, dan ook de grote favoriet voor Roland Garros, dat zondag begint. De Italiaan won al 29 wedstrijden op rij en dat zorgt voor ongeloof bij ex-toptennisser Alex Corretja: “Ik ben totaal in shock.”

Sinner kende aan het begin van het jaar even een moeizame periode, maar het moge duidelijk zijn dat die inmiddels voorbij is. De Italiaan won alle vijf de masterstoernooien die dit jaar werden gespeeld en is inmiddels al ruim drie maanden ongeslagen.

Corretja, die tijdens Roland Garros analist is voor Eurosport, won in zijn eigen loopbaan zeventien titels, stond twee keer in de finale van het grandslamtoernooi in Parijs en bereikte ook de tweede plek op de wereldranglijst. Een aardige staat van dienst dus, maar toch weet ook hij niet wat hij de afgelopen tijd ziet.

'Ik ben compleet in shock'

“Hij heeft gedomineerd op een manier waar ik compleet van in shock ben. De manier waarop hij speelt en wint, is enorm indrukwekkend”, reageert Corretja op de supervorm van Sinner.

Die indrukwekkende reeks zorgt er tegelijkertijd ook voor dat er extra druk op Sinner ligt in Parijs. Hij is mede door het afhaken van Alcaraz de gedoodverfde winnaar en ook kan hij met een zege op Roland Garros zijn collectie grandslamtitels compleet maken. Sinner zou pas de tiende man zijn die daarin slaagt.

Enorme verwachtingen

“Ik ben benieuwd of hij in staat is de enorme verwachtingen waar te maken en of Jannik het gaat doen, want hij heeft het nog nooit gedaan”, aldus Corretja. Sinner was vorig jaar al dicht bij de titel op Roland Garros, maar liet in de finale tegen Alcaraz drie matchpoints onbenut.

Dit jaar zal hij geen last hebben van de Spanjaard, maar desondanks durft de tweevoudig grandslamfinalist nog niet al zijn geld op een titel voor de nummer 1 van de wereld te zetten. “Het lijkt erop dat hij het gaat doen, maar er moeten nog vijftien dagen gespeeld worden. Het is best-of-five en ook kunnen de omstandigheden wisselen.”

