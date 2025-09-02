Het was niet normaal wat Jannik Sinner in de achtste finales van de US Open liet zien. Zelfs tegenstander Alexander Bublik kon zijn ogen niet geloven. De Kazach had niks in te brengen tegen de Italiaanse nummer één van de wereld. De toptennisser uit Kazachstan, als 23ste geplaatst, reageerde na hun partij met een opvallende vergelijking.

Sinner heeft zonder moeite de kwartfinales van de US Open bereikt. De 24-jarige Italiaan versloeg in de achtste finale Bublik uit Kazachstan in drie sets: 6-1 6-1 6-1. De nummer 1 van de wereldranglijst nam in de eerste set een voorsprong van 4-0 voordat Bublik op het scorebord verscheen. Zijn pogingen om het ritme van Sinner te verstoren waren vergeefs. Na 1 uur en 21 minuten was de partij al klaar, de op één na kortste mannenwedstrijd in het enkelspel dit toernooi.

Veelzeggende reactie Bublik

Bublik kon zijn ogen niet geloven. Hij was in zijn eerste drie rondes ijzersterk op eigen service, maar verloor tegen Sinner meteen zijn eerste servicebeurt. Vervolgens had hij werkelijkwaar niets in te brengen tegen het geweld van Sinner. Aan het net reageerde hij na afloop veelzeggend. "Ik ben niet slecht, maar jij bent de goat (greatest of all time, red.)", zei hij met een lach terwijl hij de hand van zijn tegenstander schudde. "Dit is insane." Op Instagram deed hij er nog een schepje bovenop: "Alsof je tegen een AI-tennisser speelt."

Italiaanse clash in kwartfinale

Sinner schreef dit jaar de Australian Open en Wimbledon op zijn naam. Hij verspeelde in de finale van Roland Garros een voorsprong van twee sets tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Lorenzo Musetti uit Italië. De als tiende geplaatste Italiaan won in drie sets van de Spanjaard Jaume Munar: 6-3 6-0 6-1. Het is voor het eerst op de US Open dat twee Italianen het in de kwartfinales tegen elkaar opnemen.

Alles over US Open 2025

