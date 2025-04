Toptennisser Jesper de Jong krijgt het na medische time-out zwaar te verduren

Voor Jesper de Jong is de achtste finale van het ATP-toernooi in Marrakesh uitgelopen op een drama. De Nederlandse toptennisser had de touwtjes in handen tegen de Pool Kamil Majchrzak, maar gaf het helemaal weg. Daarmee leerde hij ook de negatieve kant van topsport kennen.

De Jong (24) vierde afgelopen weekend nog een persoonlijke mijlpaal nadat hij voor het eerst in zijn carrière in de top-100 van de ATP-ranking kwam. Hij mocht vervolgens meteen door naar een toernooi in Marokko, waar hij in de eerste ronde veel te sterk was voor de lager geklasseerde thuisspeler Elliot Benchetrit. Ook woensdag was De Jong lange tijd op weg naar een mooie zege op de Pool. Maar het ging uiteindelijk toch mis.

'Nieuwe' Nederlandse toptennisser (24) moet bijzondere mijlpaal later vieren: 'Dan kan ik er pas van genieten' Jesper de Jong sprak jarenlang zijn doelstelling hardop uit: de Nederlandse tennisser wilde in de top-100 van de ATP-ranking komen. Het lukte de 24-jarige Haarlemmer afgelopen weekend, na een goede run in Spanje. Maar hij kan zijn bijzondere mijlpaal voorlopig niet vieren.

Medische time-out

De Jong kwam 5-2 voor in de eerste set en mocht even later op 5-3 serveren voor setwinst. De Pool knokte zich echter helemaal terug in de wedstrijd, pakte de eerste set alsnog via een tiebreak (7-6) en liep in de tweede set uit naar een 4-1 voorsprong.

De Jong kreeg last van een blessure en moest toen zelfs een medische time-out aanvragen bij de umpire. Na een behandeling kon de Nederlander wel verder, maar was de wedstrijd gespeeld. Zonder nog tegengas te geven, moest hij de zege aan Majchrzak laten.

Heftige reacties

Voor de vriend van de Nederlandse topschaatsster Pien Hersman zal de nederlaag op het Marokkaanse gravel al zuur genoeg zijn, gezien de goede vorm waar hij in zat. Nu hij bij meer tennisvolgers bekend raakt vanwege zijn verworven positie, krijgt hij ook meer negatieve aandacht. Na afloop van de partij kwamen er namelijk tientallen reacties voorbij op sociale media van vooral buitenlandse accounts die overduidelijk geld ingezet en verloren hadden op De Jong.

Uitgescholden

De heftigste verwensingen komen voorbij van mensen die schijnbaar slecht tegen hun eigen verlies kunnen. Zo schelden ze De Jong online de huid vol. Veel topsporters krijgen met dergelijke uitspattingen te maken, zeker als ze wat bekender worden voor het grote publiek. Voor De Jong, die net in de top-100 van de wereld staat, zal dit een onderdeel van zijn nieuwe status zijn en moet hij ermee dealen.