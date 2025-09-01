Félix Auger-Aliassime (25) heeft zichzelf naar de kwartfinale van het US Open gemept. De Canadees maakte korte metten met Andrey Rublev en won in drie sets. Vermoedelijk speelt geluk in zijn privéleven een rol bij het succes op de baan.

Na afloop van de afslachting verscheen de relaxed ogende Auger-Aliassime op de baan voor het interview. "Het was de eerste keer in jaren dat ik speelde in het Artur Ashe Stadium", zei hij met een brede grijns.

Zijn allereerste keer was toen hij 21 was. "Het voelt nu nog beter dan toen. Ik was 21, ik brak net door, had daarna blessures. Maar nu sta ik in de kwartfinale. Ik neem het allemaal in me op en geniet ervan."

Trouwen

De interviewer schakelde door naar een ander onderwerp: "Je gaat binnenkort trouwen. Je speelt hier tennis, waardoor je de voorbereidingen daarvoor even links moet laten liggen. Wel heb je gezegd, dat je een afspraak hebt om een trouwpak te passen, één dag na de finale in het enkelspel. Dus je denkt dat je kans maakt op de titel?"

"Ja, het is waar", reageerde FAA. "Hopelijk wel. Daar ben ik hier voor. Ik zal die afspraak na moeten komen en als ik hier de finale haal, dan zal ik misschien het passen moeten verzetten."

Nina Ghaibi

Félix Auger-Aliassime is verloofd met zijn langdurige vriendin Nina Ghaibi. Hij maakte hun verloving bekend op 29 november 2024 via sociale media met het bericht “Couldn’t have dreamt of a better forever”. Nina Ghaibi is een paardensportatlete, geboren in de Verenigde Staten, met Kroatische nationaliteit en Marokkaanse roots via haar vader Het stel heeft sinds maart 2019 een relatie en verscheen samen o.a. op het Met Gala en in de Netflix-tennisdocuserie Break Point.

Eerder dit jaar schreef ze dit bij een gezamenlijke foto op Instagram: "We hadden 6 jaar geleden onze eerste date, ni Miami. En hier zijn we dan, 6 jaar later, bezig met het plannen van onze bruiloft. Het leven is prachtig."

Alles over US Open 2025

