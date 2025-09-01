Feest in huize Djokovic, zou je zeggen. De Servische toptennisser verlengde zijn verblijf op de US Open met een plekje in de kwartfinales en dinsdag 2 september is ook nog zijn dochtertje Tara jarig. Maar dat zorgt niet voor alleen maar blije gezichten bij het gezin. Tara is boos op haar vader, zo moest Novak Djokovic na afloop van zijn gewonnen duel met Jan-Lennard Struff verdrietig toegeven.

Natuurlijk is hij blij met het halen van de laatste acht in New York, waar hij de Amerikaan Taylor Fritz treft voor een schitterend affiche. Maar het verlengen van zijn verblijf aan de andere kant van zijn thuis doet hem ook pijn. Hij mist namelijk de achtste verjaardag van zijn dochter Tara. "Ze is er helemaal niet blij mee dat ik weg ben", zei Djokovic toen hij ernaar gevraagd werd. "Dus alsjeblieft, herinner me er niet aan. Ik zal proberen voor haar te winnen."

'Ik weet het...'

Het is de keerzijde van de succesvolle carrière van de 38-jarige Serviër: zijn sport noopt hem tot keuzes maken tussen tennissen en familie. "Hopelijk kan mijn overwinning iets zijn waar ze blij mee is. Maar nogmaals, ja... Papa is weg. En als papa er wel is, maakt dat een groot verschil. Ik weet het, maar het is niet anders dit jaar. We hebben het ingecalculeerd toen ik aan dit toernooi mee zou doen." Dinsdag 2 september is de verjaardag van Tara én dus van de kwartfinale tegen Fritz. Djokovic wil op de US Open zijn 25ste Grand Slam-titel pakken. Los daarvan is hij al de succesvolste tennisser aller tijden.

'Eigenlijk wil ik dat niet meer'

Omdat Djokovic alles al (meerdere keren) heeft gewonnen wat er te winnen valt, kan hij in de herfst van zijn carrière makkelijker kiezen voor zijn familie. Vandaar dat hij tussen Wimbledon en de US Open geen wedstrijd speelde. "Ik besloot toernooien over te slaan omdat ik meer tijd met mijn familie wilde doorbrengen. Als ik eerlijk ben vind ik dat ik het recht heb verdiend om die keuze te maken. Mijn focus ligt op de Grand Slams. Eigenlijk wil ik zulke dingen (verjaardagen van z'n dochter, red.) niet meer missen. Dus ik ben hier vooral omdat ik het persoonlijk belangrijk vind om op te komen dagen voor de fans, die al die jaren ook voor mij op kwamen dagen", zei hij voorafgaand aan de US Open.

