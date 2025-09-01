Alle ogen zijn tijdens de US Open bij het mannentoernooi natuurlijk gericht op de grote namen als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic, maar ondertussen wist de nummer 435 van de wereld toch de aandacht te trekken. De Zwitser Leandro Riedi beleefde de mooiste week van zijn loopbaan en trad zelfs in de voetsporen van niemand minder dan tennislegende Richard Krajicek. Aan het sprookje van Riedi kwam maandag echter een einde.

Normaal gesproken zijn er zes overwinningen nodig om de finale op een grandslamtoernooi te halen en Riedi bereikte dat aantal afgelopen weekend al toen tegen Kamil Majchrzak in de derde set moest opgeven tijdens hun duel in de derde ronde. Dat de Zwitser met zes zeges 'slechts' de achtste finales haalde, komt doordat drie van zijn zes zeges in het kwalificatietoernooi waren. Toch zal zijn plekje bij de laatste zestien aanvoelen als een wereldprestatie.

De 23-jarige Zwitser was vooralsnog bij de profs een laagvlieger, maar in de jeugd stond hij te boek als groot talent. In 2020 haalde hij tenslotte de finale van het juniorentoernooi van Roland Garros. Die verloor hij van landgenoot Dominic Stricker. Net als Stricker werd er best wat van Riedi verwacht, maar beiden konden dat vooralsnog niet waarmaken.

Doorbraak op US Open

Riedi haalde vorig jaar augustus de 117e plek op de wereldranglijst, zijn beste notering ooit. Hij moest vlak daarna in de kwalificaties voor de US Open geblesseerd opgeven, kon vervolgens acht maanden geen wedstrijd spelen en viel daardoor zelfs uit de top 500. Die lange afwezigheid lijkt hem echter goed te hebben gedaan, want hij sloeg zich op Wimbledon door de kwalificaties en debuteerde zodoende in het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

In Londen verloor hij zijn eerste partij, maar in New York kreeg hij een nieuwe kans en die greep hij met beide handen aan. Na drie zeges in het kwalificatietoernooi moest ook de Spanjaard Pedro Martinez eraan geloven. Dat was voor Riedi dus al een bijzonder moment, maar het werd nog mooier. Hij kwam tegen de als negentiende geplaatste Argentijn Francisco Cerundolo terug van een 2-0 achterstand in sets en profiteerde in de derde ronde van een opgave van Majchrzak.

In voetsporen van Richard Krajicek

De nummer 435 van de wereld stond zodoende plotseling in de vierde ronde van een grandslamtoernooi en werd daarmee de laagstgerankte speler die dat presteerde sinds Richard Krajicek in 2002 de achtste finales op Wimbledon haalde. De Nederlandse tennislegende was op dat moment door blessures zelfs afgezakt naar plek 1093 op de wereldranglijst. Krajicek haalde zelfs de kwartfinales, maar daarin verloor de kampioen van 1996 van de Belg Xavier Malisse.

Riedi had zelfs de kwartfinalist met de laagste notering op de wereldranglijst ooit op de US Open kunnen worden, maar dat lukte hem niet. In de achtste finales kwam hij er tegen wereldtopper Alex de Minaur geen moment aan te pas: 3-6, 2-6, 1-6. Voor de Zwitser komt er dus een einde aan zijn sprookje in New York, maar hij mag zich troosten met 400.000 dollar aan prijzengeld en een stijging van 271 plekken op de wereldranglijst.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.