Daniil Medvedev verloor in de eerste ronde van de US Open en liet zich volledig gaan. Ruzie met de umpire, boegeroep vanaf de tribune en kapotte rackets langs de baan: het leverde de Rus een forse boete op. Voor de voormalig toernooiwinnaar is het opnieuw een teleurstelling in een seizoen vol tegenvallers. Volgens Toni Nadal, de oom en oud-coach van Rafael Nadal, zijn boetes inmiddels niet meer genoeg om dit gedrag tegen te gaan.

De 28-jarige Rus haalde op dag één van de US Open de krantenkoppen door zijn nederlaag tegen Benjamin Bonzi. In de derde set, bij matchpoint tegen, liep de spanning volledig uit de hand: Medvedev botste met de scheidsrechter en joelde richting het publiek, dat hem minutenlang uitfluitte. Het duel lag ruim zeven minuten stil en de sfeer sloeg definitief om.

Na bijna vier uur tennissen moest Medvedev zich in vijf sets gewonnen geven. Zijn frustratie liep daarna over: op de bank sloeg hij meerdere rackets aan gort. De ATP legde hem daarop een boete op van in totaal ruim 42.000 dollar: 30.000 voor onsportief gedrag en 12.500 voor misbruik van zijn racket.

Oom Rafael Nadal wil hardere aanpak

Volgens Toni Nadal, jarenlang de coach en mentor van zijn neef Rafael, is dit incident hét bewijs dat geldstraffen hun doel missen. "Het verbaast me dat een speler van dit kaliber niet in staat is zijn zenuwen te beheersen. Zulke boetes hebben duidelijk geen enkel effect", schreef hij in zijn column voor de Spaanse krant El País.

De Spanjaard vindt dat tennisbazen een stap verder moeten gaan. Hij pleit voor sancties die direct gevolgen hebben voor de wedstrijd: punten- of gameaftrek en in hardnekkige gevallen zelfs diskwalificatie. "Alleen dan voelen spelers dat hun gedrag consequenties heeft", aldus de voormalig toptrainer.

'Dat schaadt het imago van de sport'

Nadal trok de vergelijking met andere sporten. "Ik heb nog nooit een pingpongspeler een batje zien breken. En slechts heel zelden een golfer zijn club. In tennis lijkt dit bijna normaal. Dat schaadt het imago van de sport en geeft een verkeerd voorbeeld aan jonge spelers", hekelt de Spanjaard het gedrag van de toptennissers van tegenwoordig.

Daniil Medvedev in vrije val

De uitschakeling in New York is tekenend voor de sportieve crisis waarin Medvedev zich bevindt. Op geen enkel Grand Slam dit jaar haalde hij de derde ronde. Daarbovenop verbrak hij recent de samenwerking met coach Gilles Cervara, die hem bijna tien jaar begeleidde. De Rus oogt zoekende en zijn uitbarsting in New York maakte dat pijnlijk duidelijk.

